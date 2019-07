Den danske cykelstjerne Matti Breschel blev ikke udtaget til årets Tour de France.

I stedet har han så heldigvis haft tid til at give et stort og underholdende interview til Politiken - blandt andet omhandlende den hæsblæsende og mærkværdige tilværelse som professionel cykelrytter.

Eksempelvis afslører Matti Breschel, at han i sin tid på Bjarne Riis' CSC-hold fik forbud mod at bo på værelse sammen med den luxembourgske stjerne Andy Schleck.

»Nej, det fuckede vi fuldstændig op. Vi var tyve år, og vi havde katte låst inde på vores hotelværelser. Vildkatte, som vi lokkede med mad, fordi vi syntes, det var hyggeligt at have sådan et lille kæledyr,« fortæller den danske cykelprofil og fortsætter:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Og vi kom ikke til tiden, vi rodede, så pornofilm og spiste for meget slik. Så der gik ikke så lang tid, før vi fik forbud mod at dele værelse. Men han (Andy Schleck, red.) var en fantastisk holdkaptajn.«

Matti Breschel har to gange deltaget i Tour de France - i 2010 og 2016.

34-årige Matti Breschel kører i dag for det amerikanske storhold EF Education First.

Filminstruktøren og forfatteren Daniel Dencik har for nyligt lavet filmen ’Forsvindingsnummeret’ om ham.