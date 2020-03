I sidste uge kørte Christopher Juul-Jensen et cykelløb hjemme i sin stue. De var cirka 2000 deltagere.

Corona-ravagen verden over tvinger cykelryttere til at træne alternativt i stedet for at sluge kilometer på landevejene. Derfor bliver mange tvunget til at holde konditionen ved lige... hjemme i huset eller lejligheden. Hvilket jo næsten skriger mod alt det, cykelsporten står for.

»Indtil videre er det jo ret sjovt. Jeg er en af de få, som ikke har været en del af det dér Zwift-univers,« siger Mitchelton-Scott-rytteren Christopher Juul-Jensen til B.T.

Zwift er et cykelprogram, hvor man kan sidde på hver sin hometrainer og vælge forskellige ruter, hvor man så kører et virtuelt løb mod hinanden. Så følger man med på sin computer, tablet eller fjernsyn derhjemme.

»Det er sjovt, og i dag (onsdag, red.) var jeg indenfor for at cykle med 3-400 andre og mine holdkammerater,« siger Christopher Juul-Jensen, der bor i en lejlighed i det Indre København, og griner.

»Man kan sagtens træne hårdt, men realistisk set træner man ikke fem-seks timer indendørs, det ville være vanvittigt. Men man kan træne effektivt.«

Rigtig mange cykelryttere bruger i disse tider verden over det populære program, fordi de ikke har mulighed for at køre ude i deres foretrukne terræn. Dér, hvor man mærker vejret på huden, nyder udsigten og mærker suset gå gennem kroppen, når man tonser af sted.

Danske Magnus Cort må også træne alternativt fra domicilen i Andorra, hvor han ikke må cykle ude i bjergene for at træne. Men arbejdet som cykelrytter skal passes, selvom han er langt mindre begejstret for hjemmetræningen end Christopher Juul-Jensen.

Christopher Juul-Jensen træner i lejligheden i København. Foto: Privatfoto Vis mere Christopher Juul-Jensen træner i lejligheden i København. Foto: Privatfoto

»Egentlig ville jeg hellere se på maling tørre. Det er ikke noget, jeg gør med min gode vilje. Men det er det, vi bliver fortalt her i Andorra, så jeg lever op til det, det er klart,« fortæller han til B.T.

»Det er meget kedeligt. Jeg håber, at man kan vænne sig til det.«

Hver dag klokken 10 kører den danske rytter fra EF-Education First et løb på Zwift i en time. Hveranden dag supplerer han med en time mere, og alternativt tager han en omgang styrketræning hjemme fra sit styrketræningsrum.

»Det er helt klart sværere at motivere sig, når jeg skal træne indendørs,« erkender Magnus Cort.

Magnus Cort (med den lyserøde hjelm forrest til venstre) vandt anden etape af Etoile de Besseges først i februar. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Magnus Cort (med den lyserøde hjelm forrest til venstre) vandt anden etape af Etoile de Besseges først i februar. Foto: SYLVAIN THOMAS

Måske hører det også sammen med, at hans Zwift-udstyr ikke er i orden.

»Der er forsinkelse på, når jeg for eksempel kører på hjul af en anden i spillet. Hvis den anden accelererer, og jeg også træder, går der et par sekunder, før manden i spillet reagerer på det, og så bliver jeg sat,« siger han fra 'spøgelsesbyen' i Andorra, som han selv betegner den.

Heldigvis for den 27-årige dansker kan han dog stadig træne med sin makker, nordmanden Amund Grøndahl Jansen fra Team Jumbo-Visma, som også bor i området. Selvom det heller ikke altid er sjovt.

»De sidste to dage (onsdag og torsdag, red.) har jeg mødtes med Amund klokken 10 på Zwift for at køre sammen. Jeg fik desværre røvtur i dag (torsdag, red.) to gange, da satte han mig. Det er irriterende,« forklarer han grinende.