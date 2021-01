Tre cykelryttere fra storholdet Bora-Hansgrohe er blevet fragtet til hospitalet i det nordlige Italien, efter de er blevet ramt af en bil under en træningstur lørdag.

Det oplyser en talsperson fra holdet til cykelmediet Cyclingnews.com.

Den syv mand store gruppe var lørdag ude at træne på de italienske landeveje, da de pludselig blev påkørt af en bil. I den forbindelse er tre blevet kørt til hospitalet, skriver mediet.

Kort før klokken 19.00 har Bora-Hansgrohe så givet en officiel status på situationen.

Det sker på deres Twitter-profil, hvor de blandt andet fortæller, at sidste års nummer tre i Giro d' Italia, Wilco Kelderman, var blandt de involverede.

'Under dagens træning var nogle af vores ryttere involveret i et uheld med en bil. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig og Andreas Schillinger blev fragtet til hospitalet – alle ved bevidsthed. Wilco og Rudi har pådraget sin en hjernerystelse, mens Andreas lige nu afventer de sidste undersøgelser,' skriver det tyske hold.

De fire øvrige ryttere blev ifølge Cyclingnews.com kørt tilbage til holdets hotel, da de kun pådrog sig mindre skader i forbindelse med uheldet.

Her skulle der være tale om Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann og Michael Schwarzmann.

Dermed er danske Frederik Wandahl, der kører for det tyske hold, umiddelbart ikke en del af hændelsen.

På motionsappen Strava har den hollandske Bora-rytter Ide Schilling ifølge cyclingnews.com bekræftet hændelsen:

'Sikke en elendig afslutning på træningslejren. Et stort styrt i min gruppe, alle ryttere styrtede. Jeg har åbenbart en lille engel på min skulder, for jeg var en af de eneste, der besluttede mig for ikke at køre en ekstra halv time.'

Der er indtil videre ikke mange informationer om, hvad der førte til uheldet.

»Jeg ved bare, at en bil var involveret. Bilen ramte den, men jeg skal ikke kunne sige, hvad der præcis er sket,« siger en talsperson fra holdet til Cyclingnews.

Bora-Hansgrohe kører på cykelsportens øverste niveau, World Touren.