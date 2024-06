Et besøg hos et supermarked, som de havde brugt før, endte med at blive startskuddet til en række bizarre oplevelser for de tidligere cykelstjerner Laurens ten Dam og Thomas Dekker i den amerikanske by Marietta i Oklahoma.

For både supermarkedet og det nærliggende butikscenter, hvor de ofte har skiftet fra cykeltøj til hverdagstøj, var blevet jævnet med jorden af en tornado.

Og så måtte de to sultne og svedige cykelryttere finde på noget andet.

»Jeg ville have et lille bad, så jeg fik Thomas til at sprøjte vand over mig. Vi stod mellem to bildøre og tog et bad. Pludselig hører jeg en mand, der råber højlydt,« fortæller Laurens ten Dam i podcasten Live Slow Ride Fast ifølge Cyclingnews.

De to cykelryttere ville bare friske sig op, inden de skulle have mad på en mexicansk restaurant, men så langt nåede de ikke.

For manden, der havde råbt op, var blevet så stødt, at han havde tilkaldt politiet.

»Der var fem patruljevogne og fem betjente,« fortæller ten Dam, der sammen med landsmanden blev anholdt for 'upassende opførsel i det offentlige rum'.

De blev begge lagt i håndjern og kørt til den lokale politistation.

Her endte de med at tilbringe ti timer – natten over – bag tremmer.

»Vi fik noget at spise og et tæppe, fordi vi var kolde. Vi fik taget fingeraftryk, og måtte også trække i orange dragter,« fortæller Thomas Dekker.

Det endte dog med, at de betalte en bøde på godt 1200 kroner, slap ud og fik besked på ikke at møde op i retten.

Og så kunne de ellers komme til start i det Unbound Gravel-løb, som de var i USA for at deltage i. Her blev de nummer 42 og 50.

