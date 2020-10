»Jeg elsker det. Det gør jeg sgu. Det er en livsstil, og hele cykelsporten er en del af min identitet. Det er bestemt noget, jeg finder mig til rette i.«

De fleste sportsstjerner har svært ved at vænne sig til den nye tilværelse, når karrieren pludselig er forbi. Men Matti Breschel har allerede fundet sin rette hylde, efter han sidste år indstillede cykelkarrieren.

I Giro d’Italia debuterer han som sportsdirektør i en Grand Tour, og den første uge har været én lang jubelfest for EF Pro Cycling med to overraskende etapesejre - og Breschel har været hjernen bag:

»Jeg har taget mig af udbruddene, og jeg er sindssygt glad for det ansvar, holdet har givet mig. Det har været min taktik, vi har brugt. Det har været en succes indtil videre, og det var også det, vi kom efter,« siger 36-årige Matti Breschel og fortsætter:

Matti Breschel med Jonathan Caicedo, der vandt tredje etape af årets Giro. Foto: Instagram: Mattibreschel

»Vi var realistiske omkring klassementet - etapesejre var vores mål. Det, at få én sejr, var kæmpestort. Og den søndag med Ruben Guerreiro (der sikrede EF Pro Cycling holdets anden etapesejr, red.), det var en vild oplevelse. At sidde derude og opleve det hele så tæt på, som jeg gjorde.«

På tredje etape tog Jonathan Caicedo en overraskende EF-sejr på bjergetapen til vulkanen Etna, mens Ruben Guerreiro gjorde ham kunsten efter på niende etape. Begge med Breschel i øresneglen og på slæb i holdbilen.

Koldblodig strategi og taktik er den lette del af jobbet, forklarer danskeren. Det er hele det logistiske puslespil, der er det vanskelige i det nye job.

»Det sværeste har været hele det her logistikarbejde. Det er et stort ansvar, man har. Det er op til mig, at vi kommer ud til starten i tide. Det står jeg for. Det er jo mit værste mareridt, at vi misser starten. Så det er bare hårdt på en anden måde.«

Som professionel fejrede Matti Breschel 22 sejre på landevejen. Mange af dem i Danmark Rundt - som her i 2015. Foto: Henning Bagger

På et år er Matti Breschel gået fra at være ham, der får serveret alt på et sølvfad og egentlig bare skal koncentrere sig om at trampe i pedalerne, til at være manden, der står med sølvfadet i hånden og holder styr på det hele.

Det er mildt sagt udmattende, forklarer den tidligere VM-sølv- og -bronchevinder:

»Som cykelrytter vænner man sig til ikke at bruge sin hjerne. Det er ikke godt, hvis en cykelrytter tænker alt for meget. Man skal koncentrere sig om væddeløbet. Så det har været sindssygt spændende, men også meget hårdt mentalt, fordi man hele tiden er så meget på.«

»Jeg lærer noget hver dag. Det gør jeg sgu. Men der er også meget, jeg skal lære, for der er rigtig mange sider af det at være sportsdirektør, men jeg er sgu åben for det hele. Jeg læner mig op ad nogle gode folk.«

Lars Michaelsen og Matti Breschel jubler over en sejr på tredje etape af Tour of Qatar i 2005. I dag er de begge sportsdirektører - Michaelsen for Team NTT, Breschel for EF Pro Cycling. Foto: FRANCK FIFE

Indtil videre har Matti Breschel kontrakt med EF Pro Cycling for resten af sæsonen. Men danskeren, der selv tog 22 professionelle sejre i karrieren, har planer om mange flere triumfer fra holdbilen:

»Jeg vil gerne fortsætte. Jeg elsker det, så det kunne jeg godt tænke mig at blive ved med. Men jeg har kun lavet en etårig kontrakt. Det ville være rart at få fremtiden på plads, men først skal der laves aftaler med rytterne og bygges en kerne op.«