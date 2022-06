Lyt til artiklen

Den hollandske cykelstjerne Tom Dumoulin stopper karrieren efter denne sæson.

Det fortæller Jumbo-Visma-rytteren selv i et opslag på både Facebook og Instagram.

'2020 var et meget svært år, og i slutningen af det overtrænede jeg, og jeg var udkørt. I starten af 2021 var jeg kun en skygge af mig selv, og derfor tog jeg en beslutning om at tage en pause for at tænke over fremtiden,' skriver hollænderen.

Tom Dumoulin fortæller, at han efter lidt tid valgte at fortsætte. OL i Tokyo sidste år trak meget, og han ville ikke gå glip af den store mulighed.

'Men også fordi jeg har så stor kærlighed til cykelsporten, og fordi jeg har så stor en passion, når det kommer til denne særlige cykelverden. Den verden, der forbløffer mig ofte, men som også føles som et hjem. Siden efteråret 2020 har jeg i ny og næ stadig vist, hvad jeg kan på en cykel. Sidste års sølvmedalje var et absolut højdepunkt. Jeg er så stolt af den præstation,' skriver den 31-årige cykelstjerne om sin OL-medalje.

Men det ændrer ikke på, har år 2022 været svært for Tom Dumoulin. Det lægger han ikke skjul på.

'Det har været frustrerende, min krop har føltes træt – det gør den ofte. Når træningsmængden bliver øget, lider jeg af træthed, smerter og får skader fremfor at forbedre mig.'

Tom Dumoulin forklarer, at den energi han lægger i sin træning ikke giver det udbytte i hans præstationer, som han ønsker. Han får ikke nok ud af det, og det er derfor, han har valgt at tage den store og svære beslutning om at sige stop.

'Mit hold og jeg laver nu en plan, så vi kan få det bedste ud af de sidste måneder. Måneder, der forhåbentlig stadig byder på glæde og succes. Jeg ser især frem til VM i Australien, hvor jeg håber på at kunne præstere mit bedste for sidste gang,' skriver Dumoulin.

Han slutter sit opslag med at takke alle dem, der har været der for ham – lige fra holdkammerater og sponsorer til de mange fans.

'Cykling har krævet blod, sved og tårer til tider, men det har for det meste været smukt, og jeg ville ikke have byttet det for noget andet i verden,' skriver hollænderen, der i 2018 blev nummer to i Tour de France.

I 2017 vandt han desuden VM i enkeltstart, ligesom han var med til at vinde guld i herrernes holdtidskørsel. Samme år vandt han Giro d'Italia.