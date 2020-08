I en periode så det ud til, at cykelrytteren Fabio Jakobsen svævede mellem liv og død.

Den hollandske supersprinter var involveret i et voldsomt styrt, da han med 80 km/t blev presset ind i barrieren og stødte hårdt op i en løbskommissær.

Men nu er den 23-årige rytter i bedring. Det melder hans hold Deceuninck-Quick Step.

»Fabio Jakobsens tilstand forbedrer sig i en sådan grad, at han onsdag bliver fragtet til hospitalet i Leiden i Holland, hvor der vil ske en yderligere behandling af hans skader.«

Styrtet ved Polen Rundt var yderst voldsomt. Øverst til venstre ses Fabio Jakobsens cykel, mens Dylan Groenewegen ses i den sort-gule dragt. Han er sidenhen blevet suspenderet af sit hold på grund af hændelsen. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Styrtet ved Polen Rundt var yderst voldsomt. Øverst til venstre ses Fabio Jakobsens cykel, mens Dylan Groenewegen ses i den sort-gule dragt. Han er sidenhen blevet suspenderet af sit hold på grund af hændelsen. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Uheldet skete under første etape af Polen Rundt, som blev kørt 5. august, da landsmanden Dylan Groenewegen fra Jumbo-Visma svingede ud af sin bane og pressede Jakobsen ud i barrieren. Groenewegen har siden da været udsat for noget af en shitstorm, som du kan læse mere om her.

I kølvandet på etapen erklærede lægerne Fabio Jakobsens tilstand for livstruende, ligesom han blev lagt i kunstig koma og gennemgik en operation i hovedet på hele fem timer.

Efter to dage blev hollænderen vækket fra den kunstige koma, og styrtet medførte, at Jakobsen mistede meget blod og var alvorligt kvæstet.

Siden hændelsen er Dylan Groenewegen blevet suspenderet af sit hold Jumbo-Visma, indtil der kommer en afgørelse fra en disciplinærkomité.