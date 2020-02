Wout van Aert glemmer formentlig aldrig 19. juli 2019, hvor et skæbnesvangert styrt sendte den unge belgier en tur i asfalten.

Derefter måtte han lade sig operere, og skaderne efter styrtet var så voldsomme, at van Aert overvejede et karrierestop.

Men lørdag vandt han sit første løb efter styrtet, da han triumferede ved cykelcross-løbet Krawatencross. Det var tydeligvis en følelsesladet sejr for rytteren.

»Det er ikke min største sejr, men den betyder alverden på sin helt egen måde. Sejren er en fantastisk belønning for mig. Det gør mig rørt,« forklarer Wout van Aert med tårer i øjnene ifølge det belgiske medie Wielerfliets.

Wout Van Aert fejrer sejren ved Krawatencross. Foto: DAVID STOCKMAN

»Det er et bevis på, at jeg stadig kan gøre det.«

Wout van Aert har endnu ikke kørt et landevejsløb siden styrtet, i kølvandet på en stor sæson, hvor han blandt andet vandt en etape ved Tour de France. Det var altså kort inden, at han kom slemt til skade.

»Jeg mærkede ikke meget til såret, men jeg lå på rigtig varm asfalt, og det var, som om jeg brændte levende. Jeg kan stadig tydeligt huske den følelse. Det føltes, som om det varede for evigt. Som jeg husker det, tog det lang tid for lægerne at ankomme,« fortæller van Aert i et interview med Eric Goens i den flamske dokumentarserie 'Het Huis'.

Den talentfulde cykelrytter måtte også igennem en fejloperation i forbindelse med styrtet.