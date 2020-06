En af cykelsportens allerstørste stjerner går igennem en meget svær tid.

Franske Julian Alaphilippe har mistet sin far, Jacques, der gik under navnet 'Jo'.

Det melder cykelrytterens hold Deceuninck-Quick Step på sociale medier.

»Vi er meget kede af at høre, at Jo Alaphilippe, der er far til Julian og onkel til Franck (som er træner og fætter til Julian, red.), er gået bort,« skriver holdet eksempelvis på Twitter.

We are very sad to hear of the passing of Jo Alaphilippe, father to Julian and uncle to Franck. The thoughts of the Deceuninck - Quick-Step family are with them. ⁰⁰While thanking you for your support, we would like all to respect their wish for privacy at this difficult time. pic.twitter.com/yUATafZW4C — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 28, 2020

Jo døde natten mellem fredag og lørdag efter længere tids sygdom.

Han blev eksempelvis ramt af en hjerneblødning i starten af 2018, hvilket gjorde stort indtryk på den franske cykelstjerne.

»Da jeg kom hjem til ham igen, var han ikke det samme menneske. Det er hårdt, men sådan er livet,« fortalte Julian Alaphilippe dengang.

Han formåede at bruge det som en styrke - og vinde en række store cykelløb i foråret 2018, herunder klassikerløbet La Flèche Wallone.

På trods af den store aldersforskel og forskellige interesser, havde de to et nært forhold.

Jo var musiker og vidste ikke noget om cykelsport, men alligevel fulgte han sin søn på Tour de France 2019. Det udmøntede sig eksempelvis i en rørende scene, hvor Tour-stjernen overrækker en trøje til sin syge far.

