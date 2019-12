2019 var en nedtur. En rigtig stor nedtur. I hvert fald sportsligt.

Cykelstjernen Tom Dumoulin har ikke haft det godt. Efter to sæsoner i 2017 og 2018, hvor han vandt Giro d'Italia, endte på podiet i flere grand tours og blev verdensmester i enkeltstart, gik det pludselig ned ad bakke for hollænderen i år, hvor et styrt i Giroen kostede ham en alvorlig skade.

Han måtte udgå og nåede ikke at være klar til Tour de France, der også var et stort mål.

»Året har været todelt. På en måde var det meget skuffende, men på den anden side har hele perioden været befriende for mig. De to seneste måneder, siden min operation, har virkelig været gode. Jeg nød tiden væk fra den professionelle cykling, og nu er jeg igen fyldt med energi til de kommende år,« siger Tom Dumoulin i et interview med Cyclingnews.

I lang tid følte jeg mig ikke glad på holdet Tom Dumoulin om tiden på Sunweb

»I nærmest 10 år har jeg fokuseret på at vinde løb og blive bedre hver dag. Efter 10 år begyndte jeg langsomt at føle, hvor krævende det var, og at jeg måske kunne bruge en lille pause.«

I løbet af året endte det også med, at han forlod Team Sunweb efter mange år på holdet. Det fortæller den 29-årige hollænder også åbenhjertigt om i interviewet.

»I lang tid følte jeg mig ikke glad på holdet, og jeg var ikke tilfreds med måden, hvorpå tingene foregik med mig,« siger Tom Dumoulin, der måtte komme med en stor indrømmelse på holdet.

»Til sidst måtte jeg smide bomben, fordi jeg ikke så nogen fremtid på holdet. Jeg måtte tale med Iwan Spekenbrink (manager på Team Sunweb, red.) ansigt til ansigt, og det skridt måtte jeg tage. Det var svært at finde en løsning, men det gjorde vi til sidst.«

Tom Dumoulin under Critérium du Dauphiné i år. Et løb, hvor han udgik og det gik op for ham, at han ikke ville nå at blive klar til Tour de France. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Destinationen endte så med at være Jumbo-Visma, et i forvejen stjernespækket hold med ryttere som Primoz Roglic, Steven Kruijswijk og Wout van Aert.

Selvom Dumoulin har gode minder fra Sunweb, er han hurtigt faldet til på det nye hold.

»Jeg kørte på holdet på Continental-niveau, da det stadig hed Rabobank, så jeg kender mange af stabsmedlemmerne, træner og ryttere. Det er virkelig dejligt at være her,« siger han.

Tom Dumoulin har skrevet kontrakt med Jumbo-Visma til og med år 2022.