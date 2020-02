Det er mere end to år siden, at Mark Cavendish har vundet et cykelløb.

Det har udløst hård kritik af den britiske superstjerne, og mange har dømt ham færdig på allerøverste niveau.

Kritikken har tidligere påvirket Cavendish, men efter skiftet fra Dimension Data til Bahrain McLaren har han fået mere ro i sindet.

Det forklarer han i et interview med Het Nieuwsblad.

»Alt det lort i jeres magasiner eller på Twitter, det rammer mig ikke,« siger han.

»Hvis jeg bliver kritiseret i dag, fordi jeg ikke vinder mere, indikerer det primært, at jeg har vundet meget tidligere.«

»95 procent af rytterne vinder aldrig et løb, så jeg kan være ganske tilfreds med det, jeg allerede har opnået,« siger 34-årige Cavendish til det belgiske medie.

I sidste uge debuterede Cavendish for Bahrain McLaren, da han kørte Saudi Tour, og her så man briten i en uvant rolle, da han agerede hjælper for holdkammeraten og sprinterkollegaen Phil Bauhaus, som vandt to etaper og endte som samlet vinder af løbet.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

Cavendish understreger dog, at han har det fint med den rolle.

»Følelsen af at vinde igen er fantastisk,« siger han.

»Det er enhver rytters opgave at sørge for, at holdet vinder. Normalt betyder det, at jeg skal sprinte, men det betyder ikke, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre i en anden rolle, eller at jeg ikke kan nyde det. Et job er et job. I øvrigt kørte jeg i bjergene for at hjælpe Bradley Wiggins med at vinde Tour de France. Det er ikke noget nyt,« siger Cavendish.

Den tidligere verdensmester forklarer samtidig, at han er kommet sig helt over den kyssesyge, der drillede ham i en længere periode, og derfor er han optimistisk omkring fremtiden.

»Jeg kan gå dybt igen, jeg kan træne godt igen. Men det var også tilfældet sidste år. Jeg er særligt glad for, at der stadig er intelligente mennesker i sporten, som forstår, at jeg stadig har evnen til at fortsætte som professionel cykelrytter. Som Rod (Ellingworth – Bahrain McLarens manager, red.). Mange såkaldte venner har droppet mig. Ikke ham. Ham skylder jeg meget,« siger Mark Cavendish.