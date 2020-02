Nu har Alejandro Valverde besluttet sig helt og aldeles. 2021 bliver hans sidste år som professionel cykelrytter.

»Der til og ikke længere. Jeg vil køre to sæsoner mere på højeste niveau og herefter tage afsked,« siger han.

I et interview med spanske AS slår den 39-årige spanske veteran dermed fast, at det snart er slut.

Alejandro Valverde vil altså fylde 41 år i den sidste sæson, og han indrømmer, at han kan mærke tidens tand gøre påvirke kroppen.

Alejandro Valverde (th.) har været i aktion i denne sæson, her ved onsdagens første etape af Volta a la Comunidad Valenciana. Foto: MANUEL BRUQUE

»I denne sæson påvirker det mig en smule, men når alt kommer til alt, er det bare et tal, fordi drømmen om at cykle er intakt,« konstarer han:

»Men jeg må selvfølgelig være realistisk og vide, at tiden går - at jeg har akkumuleret en hel del slitage på grund af min alder og fordi, at jeg altid kæmper i løbene. Men hvis jeg ikke føler, at jeg kan kæmpe med om sejrene, når jeg er på toppen, ville jeg have stoppet forlængst.«

Den spanske cykelekvilibrist har dog oplevet færre sejre på det seneste.

Sidste år blev det til fem ture øverst på podiet, hvilket var markant færre end de 14, han havde året inden.

Inden karrierestoppet har han ét stort mål forude: OL i Tokyo senere på året.

»Det mangler jeg på mit cv. Jeg har etapesejre og podiumplaceringer i de tre Grand Tour-løb, i klassikerne og ved VM. Det ville være prikken over i'et i min femte OL-deltagelse,« siger Alejandro Valverde.

I interviewet med AS fortæller, han videre, at han godt kunne forestille sig at blive i cykelsport efter sit karrierestop.

Her taler han om at få et job i organisation hos sit hold, Movistar, fordi 'han vil bidrage til dén familie på enhver tænkelig måde'.