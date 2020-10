»Jeg havde ingen at tale om det med. Ingen forstod det. Man kæmper med en masse skyld og skam.«

Sådan siger den tidligere cykelrytter Philippa York, der engang var en mand og hed Robert Millar.

I 15 år forsvandt Millar fra offentlighedens søgelys og fik en kønsskifteoperation, som hun afslørede i 2017, og nu fortæller hun om hele processen i podcasten The Bradley Wiggins Show.

Philippa York, som i dag arbejder for mediet Cyclingnews, begyndte allerede at tænke på at skifte kæn under sin succesfulde cykelkarriere.

»Som almindeligt menneske var jeg kun glad fem procent af tiden i mit liv. Som cykelrytter og under løb tænkte jeg ikke på den slags, fordi man er helt opslugt. Men en time efter jeg havde stillet cyklen, og jeg var tilbage i mit normale menneskeliv, gik det op for mig, at jeg ikke var glad,« fortæller hun.

På trods af et trist liv på det personlige plan var Robert Millar en af tidens helt store stjerner indtil pensionen i 1995.

I 1984 vandt han den prikkede bjergtrøje i Tour de France, og i alt fik han tre etapesejre ved verdens største cykelløb. Skotten vandt også bjergtrøjen i Giro d'Italia i 1987 samt etaper i såvel det italienske etapeløb som Vuelta a España.

I dag er Philippa York 62 år gammel og føler sig godt tilpas i sit nye jeg.

Men Robert Millar, som hun hed dengang, nåede at have det rigtig dårligt, inden han gjorde noget ved det og besluttede sig for at skifte køn.

»Jeg tænkte simpelthen, at livet måtte være bere end det her. Jeg måtte ramme et lavpunkt, før jeg søgte hjælp,« erkender Philippa York.