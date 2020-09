Få dage før starten på det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico har cykelholdet Trek-Segafredo fjernet den italienske klatrer Giulio Ciccone fra startlisten.

Årsagen er, at Ciccone har afleveret en positiv coronatest, der blev taget 31. august, skriver holdet i en pressemeddelelse.

»Det italienske etapeløb var et stort mål for Ciccone i hans forberedelser til Giro d'Italia,« skriver Trek.

Ifølge Trek har italieneren ikke haft nogen kontakt med holdkammerater siden 23. august. Her var Ciccone på træningslejr med holdet, men sov i eneværelse.

Forinden var alle ryttere og holdansatte i øvrigt blevet testet, og på det tidspunkt var Ciccone ikke smittet.

Men Ciccone oplevede træthed og blev sendt hjem for at træne for sig selv, og få dage senere afleverede han en positiv prøve.

»Trek-Segafredo fortsætter med at støtte Ciccone, mens vi venter på, at han kommer sig fuldt ud,« lyder det fra holdet.

25-årige Ciccone fik sit helt store gennembrud sidste år, da han debuterede på World Touren for Trek. Forinden kørte han for det italienske hold Bardiani-CSF.

De fleste husker formentlig Ciccone fra hans to dage i den gule trøje i sidste års Tour de France, men han har også to etapesejre i Giro d'Italia på cv'et. I 2019 vandt han også bjergtrøjen i Giroen.

Ciccone kører langt hen ad vejen samme løbsprogram som danske Jakob Fuglsang, og i midten af august blev han nummer fem i Lombardiet Rundt.

Astana-danskeren regnes som en af favoritterne til både Tirreno-Adriatico og Giro d'Italia.

Tirreno-Adriatico begynder mandag og slutter en uge senere.

