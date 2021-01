I flere uger måtte politiet holde et ekstra øje med cykelstjernen Dylan Groenewegens hus. Truslerne var så alvorlige og seriøse, at der ikke var anden udvej.

Den hollandske sprinter var i august sidste år skyld i, at hans landsmand Fabio Jakobsen styrtede og hang mellem liv og død. Det fik mange cykelfans så meget op at koge, at Groenewegen modtog dødstrusler.

»Vi modtog håndskrevne breve med posten, hvor der endda var en løkke, som vi kunne hænge vores lille barn i. Når du læser den besked og ser det stykke reb, bliver du chokeret. Det var det afgørende øjeblik for mig, at det ikke kunne fortsætte sådan,« fortæller Groenewegen til Wielerflits.

I dagene og ugerne efter styrtet i Polen Rundt bad Groenewegen så politiet om at bevogte familiens hus. Han kunne ikke forlade huset uden en politimand ved sin side.

Fabio Jakobsen modtager behandling efter styrtet, hvor han kortvarigt svævede mellem liv og død. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Fabio Jakobsen modtager behandling efter styrtet, hvor han kortvarigt svævede mellem liv og død. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

»Vi anmeldte det til politiet. Politiet tog affære med det samme, efter de så de breve. Det reflekterer ret godt alvoren af truslerne. Det rammer dig selvfølgelig. Hvad skete der her? Hvordan er det muligt? Hvad er det for en syg verden, vi lever i?« siger Groenewegen.

Dylan Groenewegen fik efter Fabio Jakobsens styrt en lang karantæne for sin indblanding i styrtet, der sendte Jakobsen i kunstigt koma og livsfare. I ni måneder må Groenewegen ikke deltage i cykelløb. Den karantæne udløber i maj.

Men truslerne mod ham og hans barn har været hårdere end den karantæne.

»I starten har du chok i kroppen. Vi har alarm i huset, og den blev lukket ned i løbet af præcis den periode. Så begynder du at tænke på de skøreste ting. Vi blev også ramt af falsk alarm et par gange, og så bliver du bange. Selvom jeg jo bare havde glemt at slukke alarmen om morgenen,« siger Groenewegen.