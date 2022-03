Den første melding om Sonny Colbrelli er kommet ud efter flere spanke medier skrev, at Paris-Roubaix-vinderen kollapsede efter 1. etape i Catalonien rundt.

Tv-stationen Teledeporte og flere andre spanske medier skrev, at Sonny Colbrelli fra holdet Bahrain Victorious modtog hjertemassage efter hans kollaps.

Nu har løbsarrangørerne meldt ud om den skræmmende episode.

»Colbrelli mistede bevidstheden og fik efterfølgende et hjertestop. Han fik med det samme hjælp af læger gennem hjerte-lunge-redning og en hjertestarter, hvilket vendte situationen,« skriver løbsarrangøreren i en pressemeddelelse.

I meddelelsen fremgår det også, at den skræmmende episode skete blot 100 meter efter, at Sonny Colbrelli krydsede målstregen på en andenplads efter Michael Matthews fra holdet BikeExchange.

Ifølge holdmanager Milan Erzen var italieneren ved bevidsthed og kunne tale, da han blev kørt til hospitalet. Senere meldte Bahrain Victorious også ud om episoden.

»Efter spurten på 1. etape af Catalonien Rundt faldt Sonny Colbrelli bevidstløs om. Colbrelli fik lægehjælp, og hans tilstand var stabil, da han med en ambulance blev bragt til hospitalet i Girona for at få undersøgt sin tilstand nærmere. Bahrain Victorious vil gerne takke arrangører og lægestaben for deres hjælp og assistance,« skrev holdet.

I meddelelsen fra løbsarrangørerne fremgår det dog ikke, hvordan Sonny Colbrellis tilstand er lige nu.

Colbrelli var ikke med, da der i weekenden blev dystet om sejren i årets første monument, Milano-Sanremo. I stedet gik sejren til holdkammeraten Matej Mohoric.

Holdet forklarede, at den dygtige klassikerrytter var ved at komme sig efter at have været plaget af bronkitis, som også holdt ham ude af Paris-Nice.