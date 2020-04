Hun er professionel cykelrytter, 24 år gammel, et hit på sociale medier og ufattelig smuk.

Og så er hun hamrende ambitiøs.

»Mit mål er at være verdensmester inden for fire år,« siger hollandske Puck Moonen til mediet De Telegraaf.

Du kan se flere billeder af den 24-årige cykelrytter i bunden af artiklen.

Puck Moonen er 24 år og professionel cykelrytter. Vis mere Puck Moonen er 24 år og professionel cykelrytter.

Chevalmeire Cycling Team-rytteren har stadig sin første sejr som professionel til gode, og hun er udemærket klar over, at vejen dertil ikke er nem.

Det har hun allerede mærket på egen krop.

»Jeg havde et brud i knæet i 2018, som jeg kæmpede med lang tid i sidste år (...) Sidste år var et meget hårdt år for mig,« fortæller hun.

»På et tidspunkt tror man, at det går bedre med skaden, men så får man igen et tilbageslag. Det rammer en hårdt mentalt hver gang, og mit forhold gik også i stykker (hun var kæreste med cyclo-cross-rytteren Eli Iserbyt, red.). Jeg måtte flytte hjem til mine forældre.«

I dag går det heldigvis bedre for Puck Moonen.

Hun har genfundet kærligheden og er blevet kæreste med den 27-årige verdensmester i BMX, Twan van Gendt.

Og så fortsætter hun ved at være et hit på Instagram, hvor hun i skrivende stund har 456.000 følgere.

Du kan se flere billeder af hende herunder.

Vis dette opslag på Instagram Just another day @ the office @stevensbikeshamburg @chevalmeire #wetrainathome #neverstop Et opslag delt af Puck Moonen (@puckmoonen) den 14. Apr, 2020 kl. 8.32 PDT

Vis dette opslag på Instagram May the tears you cried in 2019 water the seeds you planted for 2020 Et opslag delt af Puck Moonen (@puckmoonen) den 15. Jan, 2020 kl. 9.06 PST