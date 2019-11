Han vandt bronze i banecykling ved OL 1992 i Barcelona. Sidenhen sikrede Jimmi Madsen sig også en VM-medalje, ligesom det blev til en række sejre ved internationale seksdagesløb.

Nu anklages den 50-årige dansker for at have sendt den 23 år yngre norske cykelrytter Anita Stenberg en række sex-beskeder via Facebooks Messenger-app under et cykelløbsarrangement i Berlin i 2014.

»Jeg kan bekræfte, at vi 5. november fra Norges Cykelforbund har modtaget en henvendelse om, at Jimmi Madsen har uvist upassende opførsel over for en kvindelig rytter. Vi har lyttet til kritikken og tager afstand til de seksuelle krænkelser. Også selvom de er foregået for fem år siden,« siger Dansk Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, til. B.T.

Norges Cykleforbunds generalsekretær, Eystein Thue Stokstad, bistår Anita Stenberg i sagen.

Anita Yvonne Stenberg, til højre, jagter den polske cykelrytter Natalia Rutkowska ved VM 2017 i Hongkong. Foto: Jayne RUSSELL

»Årsagen til, at vi har bedt det danske cykelforbund om at kigge på sagen, er, at det er vores klare holdning, at man skal passe godt på sine atleter,« siger han og tilføjer:

»Vi er i dialog med DCU, men venter på en konklusion i sagen. Ting tager tid, og det er en svær sag. Det er min klare opfattelse, at det danske cykelforbund tager den seriøst. Selvfølgelig mener vi i Norges Cykelforbund, at Jimmi Madsens opførsel ikke har været korrekt. Jeg ønsker ikke at gøre mig til dommer i sagen, men vi ved, at en sag af denne karakter ville få konsekvenser i Norge.«

Imidlertid har man fra Danmarks Idrætsforbunds side ingen mulighed for at sanktionere.

»Vi betragter det som lidt af en ikke-sag. Det skal forstås på den måde, at vores love ikke giver os hjemmel til at føre en sag. Det skyldes, at Anita Stenberg var 22 år på det tidspunkt, hvor hun blev kontaktet, og vi har kun regler inden for dette område for atleter under 18 år,« siger Jan Darfelt, der er ansat som specialkonsulent i DIF.

Cykelrytter Jimmi Madsen. Foto: Jeppe Carlsen

Sammen med Team Danmark har Danmarks Idrætsforbund udarbejdet et etisk kodeks.

»Med baggrund i det har vi sammen med cykleunionen sendt en skrivelse til Jimmi Madsens klub (DBC, red.). I denne gør vi opmærksom på, at vi finder hans adfærd kritisabel, og at vi håber, man vil tage skridt til at sikre, noget sådan ikke sker igen i klubben.«

I Danmarks Cykle Union forventer man, at ledelsen i Dansk Bicycle Club, hvor såvel Anita Stenberg som Jimmi Madsen er medlemmer, er klar med en redegørelse inden udgangen af december.

»Jeg kan ikke helt præcist sige, hvordan vi forholder os i sagen. For umiddelbart betragtet er jeg lidt overrasket over, at det er kommet så langt, som tilfældet er. Min forståelse var, at sagen var lukket, efter at Anita og Jimmi havde fået talt ud,« siger DBC's næstformand, Tonny Møller Jensen.

Jan Bo Petersen, Jimmi Madsen, Klaus Kynde og Ken Frost vandt ved OL 1992 i Barcelona bronze i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Foto: Keld Navntoft

Han hørte første gang om sagen ved DBC's generalforsamling i oktober, hvor Anita Stenbergs træner, Kenneth Berner, gik på talerstolen og fortalte, at der var et bestyrelsesmedlem (Jimmi Madsen, red.), der havde udført sexchikane.

»Da jeg hørte det, må jeg indrømme, at jeg gik i chok-mode,« siger Tonny Møller Jensen, der ikke ønsker at udtale sig om, hvorvidt Jimmi Madsen fortsat kan være medlem og med i DBC's bestyrelse.

»Det ved jeg ikke. I første omgang vil jeg forsøge at finde ud af, hvorfor det er kommet så vidt. Personligt kan jeg ikke se, hvordan vi kommer videre i sagen. Men det skal vi naturligvis have talt om. Jeg forestiller mig, at vi inden for overskuelig fremtid får et ekstraordinært bestyrelsesmøde i stand. Vi afvikler i weekenden et DM-stævne, så vi er i øjeblikket hårdt hængt op,« siger Tonny Møller Jensen.

Han beklager sagen.

Jimmi Madsen, til højre, vandt i 1990 det københavnske seksdagesløb sammen med Tayeb Braikia. Foto: MOGENS FLINDT

»Anita har gemt på historien i intet mindre end fem år. Det skyldes muligvis, at hun har opfattet den rigtig tung, og det skal man selvfølgelig have respekt for. Personligt ville jeg ikke være så hårdt ramt, hvis jeg selv havde modtaget lignende Messenger-beskeder, men selvfølgelig skal vi i bestyrelsen forholde os til det hændte,« siger Tonny Møller Jensen.

På trods af sagens alvorlige karakter er Jimmi Madsen stadig medlem af DCU's bestyrelse.

»Min holdning lige nu til spørgsmålet om, hvorvidt han skal trække sig ud, er et nej. I modsat fald må der komme noget mere frem, vi ikke ved noget om. For mig at se blev sagen lukket, da Anita og Jimmi fik den talt igennem,« lyder Tonny Møller Jensens slutreplik.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Jimmi Madsen.