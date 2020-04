En fælles lønnedgang for alle ryttere i coronakrisen bliver ikke en del af den økonomiske løsning for sporten.

Aflyste cykelløb på stribe og en sandsynlig økonomisk afmatning efter coronakrisen har bragt mange professionelle cykelhold og arrangører nær den økonomiske afgrund.

Hos det belgiske hold Lotto Soudal er rytterne gået med til at sænke lønnen for at redde holdets økonomi i krisen, og flere andre hold har formentlig tænkt samme tanke.

Men en kollektiv aftale om at skære i rytternes løn under krisen kommer aldrig på tale. Det slår de professionelle cykelrytteres fagforbund (CPA) fast fredag.

- Vi vil aldrig acceptere en kollektiv aftale om lønreduktion, lyder det fra CPA-chef Laura Mora ifølge Reuters.

- Vi vil analysere hver eneste sag individuelt og undersøge, hvordan vi kan begrænse problemerne mest muligt med specifik hjælp og strategier.

Hun opfordrer til, at sporten holder sammen gennem coronakrisen, men en hurtig kollektiv aftale om lønreduktion på tværs af holdene er altså ikke på tegnebrættet.

- Vi er alle i samme båd - midt i en storm. Og for at redde alle er vi nødt til at respektere almindelige principper og virkelig arbejde som et hold, lyder det fra hende.

Foreløbig har Den Internationale Cykelunion (UCI) suspenderet alle løb frem til 1. juni. Alle forårsklassikerne samt Giro d'Italia er blandt de løb, som er blevet udsat på ubestemt tid. Nogle af dem er de facto aflyst.

Tour de France er endnu sat til at blive afviklet som planlagt fra slutningen af juni og tre uger frem.

