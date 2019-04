Et tragisk dødsfald har ramt cykelverdenen.

For fire uger siden kollapsede den 27-årig cykelrytter Robbert de Greef under cykelløbet Omloop Van de Braakman.

de Greef blev ramt af et hjertestop, og siden har læger forsøgt at redde den unge mands liv. Men torsdag blev håbet slukket, da Robbert de Greef afgik ved døden, hvilket de Greefs hold, Alecto Cycling, har bekræftet på deres hjemmeside.

»Med stor sorg, må vi desværre bekræfte, at Robbert døde i går aftes (torsdag, red.) efter komplikationer i forbindelse med hans hjertestop. Tak for alt, Robbert. Vi vil aldrig glemme dig,« lød det fra cykelholdet.

Dutch cyclist Robert de Greef dies aged 27, three weeks after suffering heart attack https://t.co/lzho4vGkCK pic.twitter.com/2K15KOeNvn — The Cycle Collective (@cyclecollective) April 26, 2019

Det var den 31. marts, at de Greef kollapsede under Omloop Van de Braakman, hvor han efterfølgende blev lagt i kunstig koma. Alecto Cycling var ellers positive, efter det blev meldt ud, at de Greefs tilstand var kritisk, men stabil.

Men ifølge hollandske medier fik de Greef en hjerteblødning, hvilket altså skulle have forårsagede dødsfaldet, skriver Cyclingnews.

Robbert de Greef havde kørt for Alecto Cycling siden tidligere i år.

I 2017 vandt Robbert de Greef det hollandske endagsløb Kernen Omloop Echt-Susteren. Tidligere i år cyklede han så hele vejen og triumferede ved løbet Ronde van Drenthe.