En mindre skandale, der har ramt cykelverdenen, udvikler sig.

Madis Mikhels og Gerben Thijssen fra det belgiske cykelhold Intermarche kan stå foran en disciplinærsag i Den Internationale Cykelunion (UCI) på grund af den video, der håner kinesere, de har sendt i omløb.

Det fremgår af en meddelelse på UCI's hjemmeside, hvor rytternes opførsel fordømmes.

Hånen bestod i en video, der viser estiske Madis Mikhels, der trækker ud i sine øjne for at gøre dem smalle. Videoen blev delt på belgiske Gerben Thijssens Instragram-profil.

»Vi beklager oprigtigt adfærden fra vores ryttere Madis Mihkels og Gerben Thijssen og billederne, der er blevet vist på sociale medier,« skrev rytternes belgiske cykelhold på X:

»Vi vil gerne undskylde over for det kinesiske folk og fans og de involverede parter, der arrangerer Tour of Guangxi. Vi trækker Madis Mihkels og Gerben Thijssen ud af løbet og tager de nødvendige disciplinære skridt for at lukke sagen.«

UCI har besluttet at lade sagen gå videre til unionens disciplinærkomité, der skal se på, om de to ryttere har brudt en artikel i unionens bestemmelser.

Artiklen lyder på, at man kan straffes med en disciplinærsag for "med ord eller handlinger at diskriminere mod eller nedgøre en person eller gruppe på en måde, der krænker menneskelig værdighed på baggrund af race eller etnisk oprindelse."

»UCI fordømmer entydigt alle former for racistisk og diskriminerende opførsel og er forpligtet gennem UCI's forfatning, UCI's bestemmelser og dets programmer til at sikre integritet, diversitet, inklusion og ligestilling i cykling,« lyder det i meddelelsen.

Den danske Intermarche-rytter Julius Johansen, der også stiller op til løbet i Kina, har fordømt holdkammeraternes handling, som de har undskyldt over for løbsarrangørerne.

»Det er to personer, der har været superdumme. Det skammer vi os alle over, og det er ærgerligt, at det skal gå ud over holdet. Det tager vi bestemt afstand fra. Det har jeg egentlig gjort hele tiden,« siger Julius Johansen til Ekstra Bladet.