Mens mange cykelryttere træner indendørs, er der enkelt ryttere, der bevæger sig udendørs på en træningstur.

En af dem er 22-årige Harm Vanhoucke, der kører for Lotto-Soudal. Men det blev alt andet end en god oplevelse.

Det er ikke forbudt for den unge, belgiske rytter at tage en cykeltur i sit hjemland for tiden, hvor det dog anbefales at holde sig hjemme.

På en træningstur omkring middagstid lørdag vækkede det dog så stor utilfredshed for en bilist, at Harm Vanhoucke blev presset af vejen af ham, skriver rytteren i et Facebook-opslag.

'Manden kom aggressivt ud af bilen, og jeg bad ham holde afstand. Efter jeg sagde det, slog han han bevidst flere gange i hovedet og stormede væk,' skriver Harm Vanhoucke på Facebook og tilføjer.

'Det har er alt andet end normalt i corona-tider,' skriver belgieren videre, hvor han også efterlyser folk, der kan have set den pågældende mand køre ham af vejen og overfuse ham.

Det er dog ikke et enestående tilfælde i de seneste dage.

CyclingNews skriver, at en lignende oplevelse for nyligt skete i Italien.

Bardiani-rytteren Filippo Fiorelli skrev på Facebook, at han var centimeter fra at blive kørt ned af en bilist.

På Facebook gør han opmærksom på, at professionelle cykelryttere har dispensation til at træne udendørs, og at han derfor blot var på arbejde.

I Spanien får cyklister - inklusiv professionelle cykelryttere - bøder, hvis de færdes på vejene.

Det betyde, at flere af de danske ryttere, der er bosiddende i Spanien, udelukkende træner i hjemmet. Og det er en spøjs oplevelse, fortæller Magnus Cort, der bor i Andorra ved Spanien. Mere om det her.