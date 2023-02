Lyt til artiklen

En vanvittig sag har tirsdag set dagens lys i San Marino.

For ja, du læste rigtigt i overskriften - den professionelle cykelrytter Federico Pedini Amati, der er holdkammerat med Mads Pedersen på Trek-Segafredo, skød og dræbte sidste år en kat, der tilhørte turistministeren i San Marino.

Den italienske rytter er blevet straffet med en bøde på 4.000 euro i retten i San Marino - og nu svinger hans arbejdsgiver Team Trek-Segafredo også hammeren og tager hans løn, mens han samtidig får en karantæne.

»Trek-Segafredo er fuldstændig enige i bøden, og vi fordømmer hans forkastelige handling, der er en klar overtrædelse af holdets adfærdskodeks,« skriver holdet i en udtalelse.

Team statement regarding Antonio Tiberi case: pic.twitter.com/vFpxHPXazW — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 28, 2023

Her fremgår det, at man ikke kendte til sagen før nu - og derfor reagerer man nu ved at suspendere ham i mindst 20 dage uden løn. Den straf kan blive forlænget, lyder det.

»Vi vil gerne understrege vores store skuffelse over Antonios opførsel. Vi bestræber os på at hjælpe vores ryttere med at forbedre sig - ikke kun som atleter, men også som mennesker,« understreger Trek-Segafredo, som skriver, at man nu vil arbejde tæt med rytteren for at forbedre hans opførsel.

I retten forklarede sagens hovedperson, at han blot ville afprøve sit luftgevær, da han endte med at dræbe San Marinos turistministers kat.

»Min hensigt var ganske enkelt at afprøve våbnet. Jeg sigtede på et skilt. Jeg indrømmer også at jeg – dumt og ubevidst – forsøgte at ramme en kat.«

Billedskønne San Marino har været skueplads for et bestialsk kattedrab. Foto: Sergey Mamontov Vis mere Billedskønne San Marino har været skueplads for et bestialsk kattedrab. Foto: Sergey Mamontov

»Til min store overraskelse ramte jeg den. Men jeg havde ikke til hensigt at dræbte dyret. Faktisk var jeg overbevist om, at våbnet ikke var dødbringende,« sagde rytteren ifølge Corriere della Sera.

Trek-Segafredo oplyser, at holdet donerer Federico Pedini Amatis suspenderede løn til organisationer, der hjælper og redder dyr.