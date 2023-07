Den australsk-irske cykelrytter Connor Lambert har mistet livet i en træningsulykke onsdag i Belgien.

25-årige Lambert blev ramt af en lastbil, da han på en træningslejr fungerede som mentor for det australske cykelhold X-Speed.

Det skriver Cyclingnews.

Dødsfaldet har sendt chokbølger gennem det australske cykelmiljø, hvor det er strømmet ind med hyldester til Connor Lambert. Jai Hindley, der lige nu er placeret som nummer tre i det samlede Tour de France-klassement, var meget påvirket af dødsfaldet.

Foto: Instagram/Connor Lambert Vis mere Foto: Instagram/Connor Lambert

»Jeg vil gerne sende mine gode vibes og tanker ud til hans familie og hele det australske cykelsamfund, da det er et ret lille samfund, men det er ligesom en stor familie, og jeg er virkelig knust over at høre om den nyhed,« lød det fra Jai Hindley efter 11. etape af Touren.

Senere delte Jai Hindley også et billede af Connor Lambert på sine sociale medier.

'Det var et privilegie at kende dig og kunne kalde dig for min ven,' skrev Hindley på et billede af de to under et løb.

Australske Luke Durbridge fra Jayco AlUla-holdet, der ligeledes er i gang med at køre årets Tour de France, er fan af X-Speed-holdet, som Connor Lambert arbejdede for. Durbrigde kom derfor også med en hyldest til den afdøde cykelrytter.

'Sikke en forfærdelig nyhed. Vores tanker går til familien og vennerne. Livet er kostbart,' skrev Luke Durbridge på sin Instagram-profil.

B.T.s daglige Tour de France-podcast 'Touren på Bagsædet' tager dig HELT tæt på verdens største cykelløb. Her kan du høre et meget mærkeligt spørgsmål, der blev stillet til Jonas Vingegaard i pressecentret.