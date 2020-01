Det skulle have været en træningstur som så mange andre for rytterne Marco Mathis og Rick Zabel.

Men faktisk endte med at blive lettere dramatisk, da den ene af dem kom lidt for tæt på en bil.

Så tæt at den tyske Cofidis-rytter Marco Mathis offentligt har været ude med en undskyldning til chaufføren, der formentlig har fået sig noget af en overraskelse, da stjernen tordnede mod bilen rundt i et sving.

Undskyldningen kommer efter, at holdkammeraten Rick Zabel lagde en video op på sin Instagram-profil af øjeblikket, hvor det sker:

View this post on Instagram downhill training with my mate @marco_mathis . don‘t try this at home A post shared by Rick Zabel (@rickzabel) on Jan 3, 2020 at 9:27am PST

»I et højresving brugte jeg hele vejen. I det øjeblik ser det ud til at være tættere på, end det var. Men jeg vil gerne sige undskyld til chaufføren, som måske er blevet skræmt. Og jeg vil anbefale, at man ikke tager så stor risiko i træning, så nyd din næste tur,« udtaler Marco Mathis ifølge Cyclingnews.

Den tyske Cofidis-rytter blev i 2016 U23-verdensmester i enkeltstart og kender sin landsmand Rick Zabel fra deres fælles tid på Katusha-Alpecin.

At ryttere enten er tæt på eller ender med at komme til skade under træningsture er ikke ligefrem en sjældenhed.

Tilbage i december gik det udover det danske stortalent Mathias Norsgaard, der blev kørt frontalt ned af en bil på en træningstur i Spanien.