Den tidligere danske cykelrytter Gert Frank er død i en alder af 62.

Det bekræfter hans søn i et opslag på Facebook.

»Det er med stor sorg at jeg kan meddele at min far Gert Frank er sovet stille ind,« fremgår det af opslaget.

Gert Frank var især kendt for sin store succes i 6-dagesløb. Frank var i 70'erne og 80'erne en af landets bedste cykelryttere på banen, hvor han sammen med Hans-Henrik Ørsted udgjorde et af de mest kendte par nummer 7 i Danmark.

Det 46. københavnske 6 dagesløb i Balleup tilbage i 2008. Gert Frank (tv) og belgieren Patrick Sercu vandt for 25 år siden 6 dagesløbet i Forum. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det 46. københavnske 6 dagesløb i Balleup tilbage i 2008. Gert Frank (tv) og belgieren Patrick Sercu vandt for 25 år siden 6 dagesløbet i Forum. Foto: Jens Nørgaard Larsen

'Gert Frank er den bedste danske 6-dagesrytter gennem tiderne,' slog B.T. fast efter en panelafstemning op til årets 6-dagesløb tilbage i 2016.

Udover 20 6-dagessejre, heraf tre i København og tre i Herning, vandt Gert Frank også EM i parløb tre gange samt EM i omnium og EM i ’derny pace’.

Gerte Frank kørte 141 6-dagesløb og vandt de 20, og hans makkerskab med Hans-Henrik Ørsted var legendarisk. Hele syv gange kørte Gert Frank som par nummer syv, seks af gangene med Ørsted og en enkelt med hollandske René Pijnen ved det københavnske 6-dagesløb.

»Han var uden tvivl sin periodes bedste dansker i 6-dagesløbene. Gert var absolut en decideret 6-dagesrytter. Som de fleste andre gode seksdagesryttere havde han et talent, som kunne have gjort ham til en glimrende landevejsrytter,« sagde Henrik Elmgreen tilbage i 2016, da B.T. kårede den bedste danske 6-dagesrytter gennem tiderne.

Gert Frank, cykelrytter Foto: Mogens Ladegaard Vis mere Gert Frank, cykelrytter Foto: Mogens Ladegaard

Henrik Elmgreen var i mange år var en af nøglepersonerne i dansk banesport og siden 1984 sportslig leder på den københavnske vinterbane.

Gert Frank brød igennem som 20-årig, da han sammen med Verner Blaudzun, Emil Hansen og Jørn Lund vandt bronze ved OL i Montreal i 1976.

I 1986 indstillede Gert Frank cykelkarrieren i en alder af 30 år. De følgende år ejede han blandt andet en stor cykelforretning på Gammel Kongevej i København,

