Den østrigske cykelrytter Georg Preidler står nu frem og fortæller, at han har benyttet sig bloddoping.

Det fortæller han ærligt i et interview med det østrigske medie Kronen Zeitung.

Georg Preidler kører for cykelholdet Groupama–FDJ og har deltaget ved både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a Espana. Derudover er han tredobbelt østrigsk mester i enkeltstart.

«De sidste par dage har været et mareridt,« inderleder han og fortsætter:

Also Georg Preidler now confesses to have his blood taken:



"You train day by day, but you never get ahead. At some point you want more. Blood doping is not much effort"..



Especially that last sentence is worrying. Full interview (in German) here: https://t.co/8YxVAp79NP. — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) March 4, 2019

»Jeg har ikke sovet, og jeg har ikke spist. Jeg ved ikke, om det overhovedet ville blive opdaget, men jeg kunne ikke leve med hemmeligheden mere.«

Hvorfor han i det hele taget har taget dopiing, fortæller han, at man på et vis tidspunkt blot ønsker fremgang undervejs i sit arbejde.

»Du træner dag for dag, men du kommer aldrig frem. Og på et tidspunkt vil du bare have mere.«

Alligevel indrømmer Georg Preidler dog, at han har begået en stor fejl ved at tage doping.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

»Det var uden tvivl min største fejltagelse i mit liv. Jeg undskylder til alle dem, som føler sig snydt. Undskyld!,« fortæller han.

Georg Preidler står frem og fortæller om sit misbrug i kølvandet på flere, lignende dopingsager.

Søndag kom det frem, at cykelstjernen Stefan Denifl, der har tidligere vundet en etape i Vuelta a España i 2017, ligeledes har taget doping.

Også de østrigske skiløbere Max Hauke og Dominik Baldauf har været hovedpersoner i en omfattende dopingskandala, efter førstnævnte i sidste uge blev videooptaget i færd med at bloddope sig. Det skete under VM i Nordiske Skidiscipliner i Østrig, hvor de begge skulle have repæsenteret Østrig.

Opdateres...