»Ja, jeg har egentlig godt tænkt tanken,« svarer Sven Erik Bystrøm, da han bliver spurgt om, hvorvidt han er i verdens længste karantæne.

For den norske cykelrytter gemmer på en usædvanlig og bizar historie.

Han blev nemlig fanget i to ugers karantæne i Emiraterne i forbindelse med cykelløbet UAE Tour. Da han endelig måtte bevæge sig ude i den fri verden, rejste han til Norge, hvor han blev mødt af... to ugers karantæne.

»Det gik op for mig på rejsen hjem. Det første jeg tænkte var, at det ikke var et stort problem for mig. Nu havde jeg været to uger i karantæne, så jeg kunne sagtens klare to uger til,« siger Sven Erik Bystrøm til B.T.

Det er svært at holde motivationen oppe. Sven Erik Bystrøm om at træne uden et egentligt mål.

I mellemtiden nåede de norske myndigheder nemlig at befale, at alle hjemrejsende fra udlandet skulle i to ugers karantæne ved deres hjemkomst til Norge, så den 28-årige cykelrytter måtte i isolation igen.

»Selvom jeg var i karantæne i Abu Dhabi, så begynder jeg på en ny i Norge,« siger han og forklarer, at han i Emiraterne ikke måtte forlade sit værelse, mens han i Norge godt må bevæge sig ud i naturen, selvom han skal undgå nærkontakt med andre mennesker.

Samtidig afslører han, at han havde en ganske god grund til at komme hjem.

»I mit hoved var det vigtigste at se min kone igen og komme til Norge. Jeg skal selv være far for første gang nom en måneds tid, så jeg er glad for at komme hjem.«

Sven Erik Bystrøm kører for UAE-TeamEmirates. Her ses han under Tour de France i 2019.

Bystrøms holdkammerat Diego Ulissi var også karantæneramt i Emiraterne og endte med at misse sin datters fødsel, fordi han var strandet på sit hotelværelse.

Dernede var situationen langt værre end i Norge, erkender Sven Erik Bystrøm.

»Situationen var kaotisk. VI havde ingen information. Men for to uger siden var det jo en helt anden situation i Europa. Da var man lidt irriteret, og det var frustrerende de første dage, hvor vi blev holdt inde, mens andre hold kunne rejse hjem til deres familier. Men vi havde et par tilfælde på holdet, så man forstår det jo mere og mere nu,« forklarer han.

»Det sværeste var at være væk fra venner og familie og at være inde på et hotel i så lang tid uden at komme ud at få frisk luft.«

Nu sidder han i karantæne i Norge frem til fredag 27. marts. Tæller man karantænen fra Emiraterne med, har han været i isolation siden 28. februar - bortset fra på sin rejse hjem.

Til gengæld kan han holde sig ved lige ved at træne i naturen i Norge - indtil han må have kontakt med andre igen.

»Det er en meget vanskelig situation at træne uden at vide, hvornår man skal være klar igen,« siger Sven Erik Bystrøm, der ikke ved, hvornår han må køre cykelløb igen, da coronavirussen har aflyst alt.

»Det er svært at holde motivationen oppe.«