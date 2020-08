Cykelrytteren Kirstine Frida Rysbjerg havde ikke feber, da hun søndag deltog ved kvindernes DM i linjeløb i Fredericia.

På motionsappen Strava har hun tidligere delt et opslag med teksten: "DM 2020 DNF/#23 (kan man køre DM med feber, Svaret er ja)," men det var en fortalelse. Hun var træt, men havde ikke feber.

Det siger den 24-årige cykelrytter til Ritzau, efter at den mandlige cykelrytter Mathias Norsgaard på Twitter undrede sig over, hvorfor Kirstine Frida Rysbjerg stillede til start ved DM, hvis hun havde feber.

»Jeg var til kiropraktorbehandling to dage før løbet, og jeg har haft en træt følelse i min krop siden, men jeg har ikke haft feber på noget tidspunkt.«

»Det skulle jeg selvfølgelig bare have skrevet på Strava, men det gjorde jeg ikke, og det var en menneskelig fejl.«

»Jeg har også fremvist en negativ coronatest, som jeg fik taget i tirsdags. Hvis jeg havde feber, ville jeg ikke være mødt op,« siger Kirstine Frida Rysbjerg.

Efterfølgende har hun fjernet opslaget på Strava.

»Jeg kan godt se, at man ikke kan skrive det i coronatider, og derfor har jeg taget opslaget ned,« siger hun.

Den sjællandske cykelrytter udgik undervejs i DM-løbet.

