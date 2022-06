Lyt til artiklen

Det var en kæmpe overraskelse, da norske Andreas Leknessund sikrede sig karrierens største sejr på 2. etape af Tour De Suisse.

Men alligevel var det ikke ham, der løb med den helt store opmærksomhed.

For 38 sekunder senere kom resten af feltet ind, og her udspillede sig en situation, som italienske Alberto Bettiol næppe glemmer lige foreløbig.

Han var nemlig hurtigst i sprinten, og det blev fejret på behørig vis med stor jubel - for han var ikke lige opmærksom på, at der var en nordmand, der havde krydset stregen før ham.

Du kan se den noget bemærkelsesværdige afslutning på etapen i klippet over denne artikel.

Efter sprint-'sejren' blev Bettiol lykønsket af sine holdkammerater, mens en anden rytter - UEAs Matteo Trentin - havde luret, at Bettiol tog fejl, og derfor var han forbi sin landsmand for at drille ham.

»Ja, jeg troede, at jeg havde vundet,« siger Bettiol ifølge Het Laatste Niews og tilføjer, at han ikke fik noget at vide i øretelefonen, fordi det var slukket i sprinten:

»Jeg var fokuseret på sprinten, og jeg er meget glad for at have slået stærke ryttere som Matthews (Michael Matthews, Team BikeExchange Jayco, red.) og Trentin. Jeg er glad uanset, men de griner af mig nu - det er en del af sporten,« siger Bettiol.