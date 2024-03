Vuelta a Andalucia har aflyst to etaper, da politiet ikke har ressourcer til at hjælpe til med afviklingen.

Demonstrerende landmænd er på ny medvirkende til, at et cykelløb må aflyse etaper.

Vuelta a Andalucia har således opgivet at gennemføre onsdagens 1. etape og torsdagens 2. etape, da arrangørerne ikke kan garantere for rytternes sikkerhed.

Det oplyser organisationen bag løbet.

Politiet i området har ikke ressourcer nok til at hjælpe med afviklingen. Manglen på ressourcer skyldes, at politiet har travlt med at håndtere demonstrerende landmænd langs ruten.

- Der er en vejblokade efter 40 kilometer af ruten, og politiet er blevet beordret til at arbejde andre steder, siger Lotto-sportsdirektøren Dirk Demol ifølge det belgiske medie Het Nieuwsblad.

- Der er ingen alternative ruter. Vi må prøve at planlægge en træning i stedet, men det er ikke til at vide, hvor vi kan køre.

Arrangøren af Vuelta a Andalucia meddeler onsdag aften ifølge det belgiske medie Sporza, at man vil modificere de resterende tre etaper. Det betyder blandt, at fredagens etape ændres til en kort enkeltstart.

Det spanske løb har blandt andre danske Christopher Juul-Jensen (Jayco) på startlisten.

Det er anden gang i cykelsæsonen, at lokale landmænds demonstrationer har påvirket et etapeløb.

For to uger siden måtte det franske løb Etoile de Bessèges aflyse 1. etape, da utilfredse landmænd forstyrrede trafikken i området omkring det franske løb.

/ritzau/