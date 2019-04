Den mest vindende rytter i seksdagesløbenes historie, belgieren Patrick Sercu, er død. Han blev 74 år gammel.

Det oplyser det belgiske medie VTM ifølge cyclingnews.com.

Patrick Sercu har i flere år døjet med et skrantende helbred, fortæller sønnen Christophe.

»Hans helbred har været ustabilt i flere år, og i de seneste uger er det blevet kraftigt forværret.«

Belgian champion Eddy Merckx (L) rises his arm in victory sign, beside Poulidor (C) and Sercu (R), 21 July 1974 at the velodrome municipal of Vincennes, after winning the Tour de France for the fifth time. During his career Merckx won 524 races, captured 3 World Road champion titles (1967, 71, 74), won five times the Tour de France (1969, 70, 71, 72, 74) and the Tour d'Italie (1968, 70, 72, 73, 74). STAFF / AFP Tour de France 1974. Eddy Merckx, Raymond Poulidor og Patrick Sercu til højre i grønt. Foto: STAFF

»Begravelsen vil foregå for den inderste kreds,« siger sønnen.

Patrick Sercu har vundet 88 seksdagesløb i sin karriere. Det er 14 flere end australieren Danny Clark, der er nummer to på listen over de mest vindende i seksdagesløbene.

I 1977 vandt Sercu det københavnske seksdagesløb sammen med Ole Ritter.

Han har også vundet tre seksdagesløb sammen med Gert Frank, det var i 1980 i Herning, 1981 i Gent og 1983 i København.

Den sidste sejr med Gert Frank var samtidig Sercus sidste sejr i et seksdagesløb.

Foruden sejrene i seksdagesløbene vandt Sercu i 1964 OL-guld i 1000 meter på banen.

Sercu udmærkede sig også på landevejene. I 1974 vandt han således pointkonkurrencen i Tour de France. I tillæg vandt han seks etapesejre i Touren i løbet af sin karriere.

/ritzau/