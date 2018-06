Den danske cykellegende Freddie Eugen er død.

Den tidligere 6-dagsløbsvinder og etapevinder i Schweiz Rundt døde fredag i en alder af 77 år. Det er sket efter længere tids sygdom.

Det oplyser Henrik Elmgreen, der er tidligere direktør for 6-dagsløbet i Ballerup, i en pressemeddelelse.

Freddie Eugen blev professionel i 1960 til trods for, at han var en relativt ukendt landevejsrytter. Det var dog for at køre på cykelbanen, at han blev professionel, og det skete med stor succes.

Eugen vandt i sin karriere ni 6-dagsløb, hvoraf syv af dem var sammen med Palle Lykke - dog aldrig 6-dagsløbet i Danmark. Eugen og Lykke var udpeget som det nye 'par nummer 7', men der var i Eugens storhedstid ikke noget dansk 6-dagsløb på kalenderen.

På landevejene blev det til en etapesejr i Schweiz Rundt i 1963, hvilket gjorde ham til den første danske etapevinder i et større etapeløb. Desuden tog han to gange EM-guld på banen i løbstypen madison i 1967 og 1968.

Efter cykelkarrieren blev Eugen 'Schausteller' (gøgler, red.) i sit eget cirkus.

Freddie Eugen blev schwizisk gift og stiftede familie i Zürich. I 2007 mistede han sin hustru, Beatrice, og får et par år siden blev han angrebet af en voldsom hjertesygdom. I sidste slukkede man for den hjertepumpe, der har holdt ham i live gennem det seneste års tid.