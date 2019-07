Jakob Fuglsang er en af årets favoritter i Tour de France. Sådan siger Sean Kelly.

B.T. Sporten har spurgt cykellegenden, der i dag er cykelkommentator, om hvem han anser som favoritter til sejren i årets Tour de France.

Kelly er en af historiens mest succesfulde cykelryttere, og i 1980'erne vandt ireren Paris-Nice syv gange, Vuelta a España én gang, Milano-San Remo, Liège-Bastogne-Liège og Paris-Roubaix to gange. I alt vandt han 193 sejre i løbet af sin karriere.

»Jakob Fuglsang har haft en exceptionel sæson, og det går rigtig godt for Astana. Moralen er meget høj på holdet, fordi der er vundet så mange forskellige løb med så mange forskellige ryttere,« siger Sean Kelly om den danske cykelstjerne, der efter eget udsagn har haft sit livs bedste sæson indtil videre.

Fuglsangs selvtillid vil være tårnhøj, når han kommer til Touren, fordi han allerede har bevist så meget i år bakket op af et hold, der tror på sig selv Sean Kelly, cykellegende.

Fuglsang har bl.a. vundet Critérium du Dauphiné og Liège-Bastogne-Liège, mens han kørte sig på andenpladser ved præstigefyldte løb som Flèche Wallone og Strade Bianche.

Sean Kelly mener også, at Fuglsangs hold, Astana, er stærkt nok til at hjælpe den danske holdkaptajn.

»Jeg tror, at holdet vil kunne støtte ham, og vi har set ham i store løb før og han har kørt mange tre-ugers løb,« forklarer Sean Kelly.

»Fuglsangs selvtillid vil være tårnhøj, når han kommer til Touren, fordi han allerede har bevist så meget i år bakket op af et hold, der tror på sig selv. Alt det vil hjælpe Fuglsang meget.«

Jakob Fuglsang har efter eget udsagn haft karrierens bedste sæson hidtil. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang har efter eget udsagn haft karrierens bedste sæson hidtil. Foto: Bax Lindhardt

Selvom Fuglsangs største resultater kommer i en alder af 34 år, kommer det ikke bag på Sean Kelly.

»Faktisk er jeg ikke overrasket over hans resultater i år. Han har gjort det rigtig godt i lang tid, og det kan faktisk være hans lille problem,« forklarer han og uddyber.

»Til Touren vil han måske lide lidt, fordi han har været i topform i så lang tid. Han skal virkelig holde en god form i alle tre uger, hvis han skal komme på podiet. Men tager man i betragtning, hvor godt kørende han har været, vil han stensikkert komme til Touren med høje forventninger.«

Sean Kelly ser altså Jakob Fuglsangs største styrke som den enorme selvtillid, danskeren utvivlsom vil komme med, mens det omvendt kan blive problematisk, at hans form har været så god i så lang tid. Det kan nemlig være enormt svært at opretholde i et tre-ugers løb.

»Der er et spørgsmålstegn, og på grund af det kan det blive svært for Jakob Fuglsang at køre sig på podiet,« siger Sean Kelly, der dog ser Jakob Fuglsang som en af løbets favoritter, han mener vil ende blandt de absolutte topplaceringer.

Skal den irske cykellegende pege på en rytter, han anser som favoritten, er han ikke i tvivl.

»Det er Geraint Thomas. Han har før bevist, at han kan vinde sådan et løb, han ved, hvad det handler om, og han er en komplet rytter,« siger Sean Kelly.

B.T. Sporten har bedt Sean Kelly om at udpege en håndfuld favoritter. Her er de øvrige: