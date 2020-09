Landstræner Anders Lund forventer flere store VM-bedrifter i fremtiden, efter at Mads Pedersen har vist vejen.

Det var historiske scener, da Mads Pedersen for et år siden drønede først over målstregen i landevejsløbet ved VM i cykling.

Aldrig tidligere har Danmark haft en verdensmester i herreeliten. Men fremfor at stå som en isoleret milepæl skal triumfen i Yorkshire bane vej for flere store VM-resultater for det danske landshold.

Landstræner Anders Lund peger på, at danskerne også i årene før 2019 har sat sit præg på VM. I hans øjne er niveauet så højt, at der altid er grund til at regne med Danmark i det prestigefyldte løb.

- Det var ikke det endelige mål, vi nåede sidste år. Det var bare en start på noget nyt. Det håber jeg i hvert fald.

- Danskerne er nogle af dem, der kan køre de her mesterskaber. Det synes jeg helt objektivt at man har kunnet se de sidste tre år.

- Danmark har kørt nogle forrygende finaler og været der ikke bare med en bestemt, men med flere kort. Det er et godt cykelløb for danskerne, siger Anders Lund.

I Bergen i 2017 sad Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Michael Valgren alle helt fremme, da VM skulle afgøres i en gruppe med knap 30 ryttere.

Cort tog en chance og angreb tidligt, men blev indhentet, og sejren gik i stedet til Peter Sagan.

Året efter var Jakob Fuglsang det store håb på en bjergrute omkring Innsbruck i Østrig. Men det var en formstærk Michael Valgren, der stjal billedet i karrierens hidtil bedste sæson.

Valgren satte et angreb ind 20 kilometer før mål og havde på et tidspunkt et forspring på et halvt minut. Først på den sidste, ekstremt stejle stigning før mål blev han overhalet og kørte i mål som nummer syv.

Sidste år gjorde Mads Pedersen så arbejdet færdigt i et løb, hvor både Valgren og Fuglsang var med helt fremme i finalen.

- Den selvtillid og det rygstød, vi fik sidste år, kan vi helt sikkert bruge i år, siger Anders Lund, der søndag sender sine otte ryttere ud på knap 259 kilometer i og omkring Imola i Italien.

Her ligner Jakob Fuglsang det bedste kort, hvis regnbuetrikoten skal forblive på danske hænder.

- Der har været en mytologi om VM-trøjen og om verdensmesteren, som noget uopnåeligt.

- Mytologien er der stadig, men det er på en måde blevet mere håndgribeligt og mere opnåeligt, efter at holdet gjorde det sidste år, siger Anders Lund.

/ritzau/