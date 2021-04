Cykelklassikeren Paris-Roubaix skulle egentlig have været afviklet fra 11. april.

Men det kommer ikke til at ske, for cykelløbet er blevet udskudt. Det oplyser UCI i en pressemeddelelse.

I stedet skal det franske løb køres 3. oktober. Årsagen er coronapandemien, som endnu en gang laver ravage i cykelkalenderen.

Det er både løbet for mænd og kvinder, der er rykket, og UCI oplyser, at det har været meget vigtigt for dem at kunne finde nogle nye datoer, så begge løb kunne afvikles i 2021.

»Det er en eminent og populær klassiker, der har givet mange fantastiske mestre, det bliver fulgt af millioner af fans og bliver vist på tv i 190 lande. Paris-Roubaix er også en stolthed for hele Hauts de France-regionen, der samler sig hvert år med stor entusiasme,« siger Christian Prudhomme, der er løbsdirektør hos UCI.

»Det er en del af regionens historie. Derfor er vi glade for at kunne fortælle, at dronningen af klassikerne vender tilbage i 2021, og at kvinderne for første gang vil opleve den legendariske rute,« siger han desuden.

Allerede 24. marts skrev det franske medie Le Parisien, at Paris-Roubaix ikke ville blive afviklet som planlagt, da Hauts-de-France-området er hårdt ramt af coronavirus.

Sidste gang, Paris-Roubaix blev afviklet, var i 2019. Sidste år blev det i første omgang flyttet fra forår til efterår, men i stedet måtte man til sidst opgive at afholde det.

I løbet af weekenden meddelte danske Mads Würtz Schmidt, at han ikke ville stille til start ved de kommende brostensklassikere – Flandern Rundt og Paris-Roubaix – da han har kæmpet med sygdom.

Med den nye dato kan det dog være, der bliver lavet om på det, så han alligevel stiller til start ved det franske løb.