Coronakrisen har ramt Riwal Readynez hårdt økonomisk, og nu er cykelholdet truet på eksistensen.

Danmarks største cykelhold risikerer at dreje nøglen.

For at køre i 2021 skal Riwal Readynez, der rangerer på cykelsportens næstbedste klasse, finde fire millioner kroner. Det siger holddirektør Steffen Kromann til Jyllands-Posten.

- Vi skal finde en medhovedsponsor for at køre i 2021. Ellers er vi nødt til at lukke. Vi mangler fire millioner kroner for at få regnestykket til at gå op, siger han til avisen.

Onsdag sagde rytterrepræsentant Torkil Veyhe til feltet.dk, at rytterne på Riwal er gået med til at frasige sig løn fra 1. september og resten af sæsonen på grund af de økonomiske udfordringer.

Rytterne har indtil nu fået de penge, de skulle have, men økonomien rækker ikke til resten af året.

Det skyldes, at Readynez har trukket sig som medhovedsponsor. Derfor har cykelholdet kun modtaget penge fra første kvartal, mens pengene for resten af året og 2021 ikke tikker ind.

Andre sponsorerer hjælper til, men det er ikke en holdbar model, fortæller Steffen Kromann.

Hvis Riwal Readynez finder en ny hovedsponsor til næste år, har samtlige 20 ryttere fået lovning på, at de fortsætter på holdet.

- De ofrer sig nu. Derfor vil vi ikke finde nye ryttere, men køre videre med de samme 20 ryttere, siger han.

Riwal Readynez gør comeback efter coronapausen i det franske etapeløb La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, der begynder lørdag.

Mens Riwal kæmper for holdets overlevelse, meddeler ColoQuick fredag, at holdet kører videre i 2021. Det danske cykelhold kører på niveauet under Riwal.

/ritzau/