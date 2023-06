Det gik lige en anelse for hurtigt for Trek-Segafredo før torsdagens danmarksmesterskab i enkeltstart.

Her skrev det amerikanske cykelhold, at danske Mattias Skjelmose var blevet treer i løbet, som køres i Aalborg.

'Det bliver til en tredjeplads for Mattias Skjelmose i de danske mesterskaber i enkeltstart i dag, hvilket igen beviser, at hans hårde arbejde i den disciplin betaler sig,' skriver Trek-Segafredo.

Der er dog bare ét problem. Skjelmose har endnu ikke været i aktion.

Foto: Twitter Vis mere Foto: Twitter

'Gutter, jeg starter klokken 20.50,' skriver den danske cykelstjerne.

Bommerten er bestemt ikke gået ubemærket hen, og derfor har cykelholdet da også undskyldt på Twitter.

'Alle de løb har ramt os. Undskyld,' skriver holdet blandt andet og fortsætter:

'Vi gjorde det bare for, at vi kunne komme tilbage på feedet. Det er alt for længe siden.'

Om det danske cykelhåb vinder danmarksmesterskabet i enkeltstart, finder vi altså ud af inden længe.

Men mon ikke, at hans hold meget gerne genudgiver Twitter-opslaget.

Tidligere på ugen skrev cykelkometen historie, da han indtog 10.-pladsen på UCIs liste over verdens bedste cykelryttere.

Skjelmoses fornemme placering, der kom i hus efter triumfen ved Schweiz Rundt, betød nemlig, at Danmark nu har hele tre ryttere i top-10.