Michael Mørkøv går 50 procent op i løn i en kontraktforlængelse på to år med Quick-Step.

Cykelrytteren Michael Mørkøv tager yderligere to år hos Quick-Step, der samtidig giver danskeren en klækkelig lønstigning.

Fredag har 34-årige Mørkøv forlænget kontrakten med det belgiske cykelhold frem til udgangen af 2021.

- Jeg går omkring 50 procent op i løn, og eftersom jeg føler mig virkelig godt tilpas i disse omgivelser, kunne jeg simpelthen ikke have ønsket mig en bedre fortsættelse på cykeltilværelsen, siger Mørkøv til Politiken.

Den rutinerede dansker har en vigtig rolle på Quick-Step, der foreløbig er det mest vindende hold på World Touren i 2019.

Mørkøv arbejder ofte som såkaldt leadout for den italienske sprinter Elia Viviani.

Quick-Step-chef Patrick Lefevere kalder kontraktforlængelsen for en kæmpe gevinst for holdet.

- Ikke alene arbejder han hårdt og ofrer sig for andre, han bidrager også med en masse erfaring, gedigent håndværk og viden til holdet.

- Jeg ved, at han er enormt populær blandt de øvrige ryttere, og at vi nu er blevet enige, det har stor betydning for opbygningen af truppen til de kommende par år, siger Lefevere i en pressemeddelelse.

Michael Mørkøv kom til Quick-Step forud for 2018-sæsonen. Han har tidligere kørt for Team Saxo Bank og Katjusja.

Den nye aftale med Quick-Step gør det også muligt for Mørkøv at stille op i banecykling ved næste års OL i Tokyo.

/ritzau/