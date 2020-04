Formand for rytternes fagforening i Frankrig vil have dispensation, så hans medlemmer kan træne på vejene.

Flere af verdens bedste cykelryttere kan i øjeblikket ikke komme ud at træne på grund af udgangsforbud i Frankrig, Spanien og Italien.

Udgangsforbuddet er indført i en række europæiske lande for at bekæmpe den igangværende coronapandemi.

I Frankrig gælder udgangsforbuddet foreløbig frem til 15. april. Premierminister Édouard Philippe har sagt, at forbuddet kan blive forlænget, hvis det er påkrævet.

En yderligere forlængelse vil dog have store konsekvenserne for landets professionelle cykelryttere, hvilket har fået rytternes fagforening i Frankrig (UNCP) til at reagere.

UNCP-formand Pascal Chanteur har nu sendt et brev til Frankrigs sportsministerium.

- Det er klart, at jeg tænker på alle de berørte familier og de syge.

- Men på samme tidspunkt er jeg nødt til at tænke på min forening, der skal samle sig selv op fra det, der kan ende som en katastrofe, siger Chanteur ifølge cyclingsnews.com til Ouest France.

I brevet fortæller Chanteur, at det er afgørende for de franske ryttere at komme ud at træne senest fra midten af april.

- Vi ønsker, at rytterne fra 15. april kan få dispensation, og at de med et certifikat fra deres arbejdsgivere kan vende tilbage til deres arbejde, når den anden to-ugers-indespærring er overstået, siger han.

Frankrig, der har registreret mere end 83.000 personer med coronavirus, indførte allerede udgangsforbud 17. marts.

I Spanien og Italien har de professionelle cykelryttere også svært ved at passe træningen.

Det har blandt andet fået den italienske Astana-rytter Davide Martinelli til at melde sig som frivilligt cykelbud. Han henter derfor medicin på apoteket til ældre medborgere, der ikke tør forlade deres hjem.

Den Internationale Cykelunion, UCI, har suspenderet alle cykelløb frem til 1. juni. Det er endnu uvist, om sommerens store højdepunkt, Tour de France, bliver afviklet efter planen.

Touren står til at gå i gang 27. juni og slutte 19. juli i Paris.

/ritzau/