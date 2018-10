Sofie Heby Pedersen og Mie Saabye var bedst i den kombinerede cykelkonkurrence for par ved ungdoms-OL.

Buenos Aires. De danske atleter ved ungdoms-OL i Buenos Aires er nu oppe på to guldmedaljer.

Det er cykelrytterne Sofie Heby Pedersen og Mie Saabye, der i fællesskab står bag den anden danske triumf, da parret vandt den kombinerede konkurrence, som blev afviklet over fem dage.

Konkurrencen består af to mountainbikeløb og tre landevejsløb, og parrene får point efter hvert løb i henhold til rytternes placering.

I sidste ende var de to 17-årige danskere bedst af alle med Østrig og Ungarn på de næste pladser.

- Jeg er mega glad for, at vi ender med at vinde guld. Det er en konkurrence, der foregår over fem dage, så et godt resultat ville kræve, at alt gik op i en højere enhed.

- At vi har formået at samarbejde gennem det hele og vinde konkurrencen er bare super fedt, og noget som jeg kun turde at drømme om, inden vi tog af sted.

- Både sportsligt, men også socialt, har det bare været en kæmpe oplevelse, siger Sofie Heby i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Tidligere ved legene vandt skytten Stephanie Laura Scurrah Grundsøe guld i 10 meter luftriffel.

Ud over de to "rent danske" guldmedaljer var Sif Bendix Madsen med på det blandede hold af triatleter fra Danmark, Italien, Schweiz og Portugal, der vandt guld i holdkonkurrencen.

/ritzau/