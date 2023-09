Historien har fyldt alt i cykelverdenen den seneste uge.

Bliver Jonas Vingegaards Jumbo-Visma og Remco Evenepoels Soudal-Quick Step til ét og samme hold?

Nu taler chefen for sidstnævnte hold, Patrick Lefevere, for første gang om den mulige kæmpefusion, der har rystet cykelsporten.

Det gør han i sin klumme i Het Nieuwsblad ifølge cykelmediet Wielerflits, hvor han også reagerer på afsløringen om, at techgiganten Amazon er en del af planen.

Bliver Jonas Vingegaard en del af sportens nye storhold? Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Først og fremmest siger Patrick Lefevere, at vi alle bør blive meget klogere mandag.

Belgieren afslører samtidig, at det første møde om en mulig fusion mellem de to storhold allerede fandt sted før årets Tour de France.

Det var et møde mellem Soudal-Quick Step-hovedaktionær Zdenek Bakala og Robert van der Wallen, der er bestyrelsesmedlem hos Jumbo-Visma.

Det førte til endnu et møde på Tourens næstsidste dag, hvor Richard Plugge, der er administrerende direktør for Jonas Vingegaards hold, også deltog.

»Vi talte i en time og fløj så til Paris. Der gik noget tid, før jeg valgte at inddrage Quick Step og Soudal. Richard besøgte Visma.«

»Målet var at skabe en konstellation, hvor Bakala, van der Wallen og Plugge ville dele aktierne, mens jeg ville sælge mine,« fortsætter Lefevere.

Ifølge den mangeårige teamchef for Soudal-Quick Step ville en fusion med sponsorerne Soudal, Quick Step og Visma gøre det muligt for alle parter at finde deres plads.

Men i løbet af weekenden dukkede techgiganten Amazon pludseligt op som en mulig ny sponsor.

Patrick Lefevere taler for første gang om fusionsrygterne. Foto: David Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

»Med Amazon som en fjerde part, vil det ikke længere være muligt. Så vidt jeg ved, var der ingen snak om deres ankomst i sidste uge. Det kan blive en gamechanger,« fortsætter Lefevere.

Siden er det begyndt at tyde på, at superstjernen Primoz Roglic ikke bliver en del af fusionsholdet, hvis det bliver en realitet. Sloveneren kan i stedet blive en direkte rival til Vingegaard.

Og Remco Evenepoels fremtid er heller ikke på plads, hvis man spørger den tidligere Tour-vinder Geraint Thomas.

»Remco hader Jumbo, og Jumbo hader Remco,« lyder det fra Thomas.