Magnus Cort er den første danske etapevinder i Tour de France i ni år.

Den blonde bornholmer ramte det helt rigtige udbrud, og da han til sidst sad med Bauke Mollema og Jon Izagirre, havde de ingen chance mod danskeren. Etapesejren kom langt fra ud af det blå. For Astana-sportsdirektør Lars Michaelsen havde for længst udset sig 15. etape til Carcassonne som en mulighed for Cort.

»Det er noget, vi har snakket om længe. Det her var en af de etaper, som jeg inden Touren sagde, at der stod Magnus Cort på. Magnus har lavet sit arbejde og er pludselig blevet inspireret, af hvad Omar Freile lavede i går (da han vandt etapen, red.). Vi havde en snak i går aftes. Jeg tror, det klikkede for ham der. Det gjorde det også i dag. Han var godt kørende, og det var Valgren også,« siger Lars Michaelsen.

Da jeg kunne se, at jeg kørte uden om Sagan, Colbrelli og de andre hurtige, fik de pisk i radioen. Lars Michaelsen, sportsdirektør Astana

Astana har nu vundet to etapesejre i træk efter en lidt kedelig uge med en knap så flyvende Jakob Fuglsang i bjergene. Omar Freile vandt 14. etape, og nu vinder Magnus Cort efter en god snak med sin danske sportsdirektør om hele det hurlumhej, som Tour de France også er.

»Det er verdens største cykelløb, og man kan godt blive lidt paf. Han er med her for at hjælpe Fuglsang, det er varmt, det går op og ned og der er mange gode ryttere. Man forsvinder lidt i gamet, og så skal man huske på, hvad det går ud på. Det kan jeg hjælpe med,« fortæller Lars Michaelsen om den snak, han havde med Magnus Cort på rytterhotellet.

Her havde Lars Michaelsen lagt planen for Magnus Cort, og på de franske landeveje udførte Cort den så til punkt og prikke. På sidste kategori 1-stigning skulle Magnus Cort og Michael Valgren lige af med de sidste af de hurtige i en mulig spurgt, og på vejen op ad stigningen, begyndte sportsdirektøren at tro på sejren.

