Det er et afbudsramt landshold, der skal kæmpe om medaljer ved VM i Australien.

Både Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen har valgt at takke nej til det danske cykellandshold i Wollongong af diverse grunde, og særligt sidstnævntes afbud har sat et tydeligt mærke på det danske mandskab.

Søren Kragh Andersen skulle nemlig have kørt søndagens enkeltstart (og onsdagens mixed relay, red.), og det har kastet en dansk publikumsdarling ind fra højre til disciplinen.

Manden med Danmarks flotteste cykelstyr, Magnus Cort.

Magnus Cort blev nummer seks ved enkeltstarten ved PostDanmark Rundt. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Magnus Cort blev nummer seks ved enkeltstarten ved PostDanmark Rundt. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Men efter et sensationelt Tour de France, hvor han cyklede så hurtigt, at han kørte sommerkjolerne af de danske kvinder og fik samtlige mænd, der kan anlægge et overskæg, til at gøre det, bliver det denne gang en helt anden øvelse.

Under 24 timer inden tidskørslen sidder han i massiv uvished.

»Jeg tør ikke sige, hvad den realistiske ambition er. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kan forvente,« fortæller Magnus Cort.

Som erstatning for Søren Kragh Andersen er han først sent kommet i gang med træningen mod enkeltstarten, der ellers på papiret er en disciplin, han mestrer bedre og bedre.

Men en VM-enkeltstart er særlig, og derfor ved Magnus Cort ikke helt, hvor krydset skal sættes rent ambitionsmæssigt.

»Det er ikke så mange friske enkeltstarter, jeg har kørt. Slet ikke endagsløbsenkeltstarter. Jeg må gå ud og køre til og se, hvad det bliver til. Der er en enkelt rigtig bakke på ruten. Lidt ruller rundt omkring. Der er egentlig mange sving og ikke så meget tons.«

»Personligt kunne jeg godt have tænkt mig en lidt mindre teknisk rute.«

I år har Magnus Cort kørt sig til flotte resultater både ved Tour de France og Giro d'Italia, hvor han er endt på henholdsvis 11. og 7. på udvalgte enkeltstarter.

Derfor er der ingen tvivl om bornholmerens evner på en enkeltstartscykel, og landstræner Anders Lund er heller ikke bange for at konkretisere, hvad Magnus Cort kan tillade sig at drømme om.

»Top 10. Han har kvaliteterne til det. Mand til mand har han slået nok til at kunne kalde sig selv top 10 kandidat,« siger Anders Lund, der også påpeger, at Corts største resultater i enkeltstart er blevet til i forbindelse med grand tour-løb, hvor kroppen i forvejen er blevet smadret godt igennem af forudgående etaper.

»Han vil gerne, han er motiveret og har forberedt sig så godt, han kunne. Vi kan håbe, at han rammer tingene og kører super stærkt. Men han er en større joker end Mikkel Bjerg, som er vores andet kort på enkeltstarten.«

UAE-rytteren har til gengæld helt andre forudsætninger end Cort.

Anders Lund Foto: Bo Amstrup Vis mere Anders Lund Foto: Bo Amstrup

Han er enkeltstartsspecialist og vandt blandt andet som historiens eneste U23-VM i enkeltstart tre gange i træk.

Skal der skaffes et stort resultatet, er han formentlig Danmarks stærkeste kort søndag.

»For os er den realistiske målsætning at få en mand i top 10,« siger Anders Lund.

»Mikkel blev nummer fire til EM i et felt, der ikke er helt ligeså skarpt som det her. Men det var dog et gennembrud for ham, i forhold til at få fat i de her internationale mesterskabsenkeltstarter, som han har kæmpet med på seniorniveau. Han har kæmpet med at finde topniveauet til dem. Han fandt det i München.«

Det er tredje gang, Mikkel Bjerg stiller op son senior ved VM i enkeltstart.

De to foregående gange er han blevet nummer 17, og den 23-årige dansker har kæmpet med at finde formlen på at brage lige så stærkt igennem som senior.

»Bliver Mikkel top 10 er det et kæmpe skridt fremad i den rigtige retning. Man kan drømme om et godt stykke op i top 10, men et flot resultat for ham ville være top 10.«

VM starter søndag med enkeltstart i damerne- og mændenes kongeklasse, eliterytterne.

Du skal dog tidligt op eller sent i seng, hvis du vil se med live, for kvinderne lægger ud klokken 01.35.

Mændene starter klokken 05.40 dansk tid, og her skal Mikkel Bjerg og Magnus Cort kæmpe om medaljer, mens Julie Leth og Emma Norsgaard skal forsvare de danske farver hos kvinderne.

Du kan følge mændenes enkeltstart LIVE her på bt.dk.