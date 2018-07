Magnus Cort var tydeligt utilfreds, da han landede efter spurten i Pau. For hvor blev den danske sprinter af, da Arnaud Demare vandt?

Han endte helt nede som nummer 20, og han kunne efterfølgende ikke skjule sin utilfredshed med holdets taktik på etapen.

Jeg vil gå tilbage til sådan, jeg plejer at køre, når vi kommer til Champs Elysees. Magnus Cort

»Jeg synes ikke, jeg spurtede med. Det ved jeg ikke. Det kan være, der var en anden Astana-rytter fremme. Det gik ikke så godt. Jeg havde fået besked på, at jeg skulle bruge rigtig mange kræfter på de sidste 10 km for at sidde fremme hele tiden. Det, mente de, var det rigtige, men det var det ikke,« sagde Magnus Cort.

Den danske sprinter var ellers spået store chancer på 18. etape, da han har set mere end almindeligt godt ud i bjergene. Men Astanas taktik med at sende sprinteren tungt ind på de sisdte 10 km virkede slet ikke. Og det vil Magnus Cort tage konsekvensen af, når feltet rammer Paris og magiske Champs-Elysees på søndag.

Magnus Cort, da han vandt 15. etape af Touren. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg var eksploderet, da vi ramte 1000 meter.«

