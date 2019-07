Magnus Cort har brækket lillefingeren.

Sådan lyder dommen fra Astanas læger, efter danskeren styrtede tirsdag.

Der er tale om et 'lille brud', og det kommer ikke til at have betydning for Magnus Corts deltagelse i årets Tour de France, lyder meldingen.

Danskeren styrtede under tirsdagens etape, og det var tydeligt, noget var galt med venstre hånd.

Flere gange kunne det ses på tv, hvordan han holdt lettere på styret med hånden, som han havde smerter i, fortalte Astanas lægeteam efter etapen til B.T..

Danskeren blev hentet ved målstregen, så hånden kunne blive undersøgt og røngtenfotograferet. Bruddet lader Cort sig dog ikke slå ud af.

»Det skulle jeg nok kunne køre med. Det er ikke så behageligt, men nu kørte jeg de sidste 100 kilometer med det,« siger Magnus Cort efter undersøgelsen.

»Fremover kan jeg forhåbentlig få det tapet bedre op, end jeg fik i lægebilen i dag (tirsdag red.). Og så håber jeg, at det bliver bedre dag for dag,« siger danskeren.

Efter etapen fortalte Magnus Cort da også med et smil på læben, at han umiddelbart var okay efter styrtet, som holdkammeraten Jakob Fuglsang så. Og efter etapen forklarede han, hvad der helt præcist skete, da Magnus Cort røg i asfalten.

»Han sad på hjul af mig. Vi sad sammen og så et stille moment, hvor der så er nogen, der kørte sammen. Det var en hård opbremsning. Hugo redder den. Jeg redder den, men Magnus ryger så med ned og slår lillefingeren,« sagde Jakob Fuglsang, der dog spåede, at Cort ikke ville lade sig slå ud.

Noget, han da også har fået ret i. Magnus Cort er ikke den første dansker, der er styrtet under årets løb.

Det samme gjorde Jakob Fuglsang på første etape, og mandag var det Kasper Asgreen, der var involveret i et alvorligt styrt. De er dog begge tilbage i sadlen igen.