Et medlem af staben på Jakob Fuglsangs Astana-mandskab er testet positiv for corona under Giro d'Italia.

Det oplyser det italienske løb i en pressemeddelelse.

Det var den eneste positive coronatest i denne omgang, så samtlige cykelryttere er testet negative.

Der er endnu ikke sat navn på personen hos Astana, men vedkommende er fjernet fra cykelløbet og skal nu i isolation.

Astana har bekræftet tilfældet på Twitter og skriver følgende:

'Et medlem af personalet er testet positiv for covid-19. Han blev henvist til vores holdlæge, som iværksatte de nødvendige foranstaltninger og satte ham i isolation'

Coronavirussen er dermed kommet uhyre tæt på Jakob Fuglsang midt i danskerens bestræbelser på at jagte podiet i løbet.

Han er nummer 12 i løbet før de afgørende bjergetaper, men der er kun lidt over to minutter op til tredjepladsen, og han har derfor ikke opgivet håbet endnu.

I dag skal rytterne blandt andet op over det mytiske bjergpas Stelvio, og Fuglsang har annonceret, at han vil angribe.

Tidligere er store profiler som Simon Yates, Steven Kruijswijk, Michael Matthews og Fernando Gaviria blevet testet positive, og de er derfor ikke at finde i feltet længere.

Der har også været utilfredshed fra blandt andre Thomas de Gendt og hele EF Pro Cycling-holdet. De ønsker at stoppe løbet på grund af smittefare, men UCI og Giro-arrangørerne har i sinde at få afviklet løbet til ende.

Følg Giro d'Italia live på Bt.dk i eftermiddag.