Peter Sagans forberedelser til sæsonen blev forpurret af coronavirus. Han leder fortsat efter formen.

Mens Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel og Wout van Aert torsdag kæmpede om sejren på 2. etape af Tirreno-Adriatico, trillede Peter Sagan i mål et kvarter senere.

Den tredobbelte verdensmester i cykling leder fortsat efter formen, efter at han i februar blev smittet med coronavirus.

- Jeg mistede næsten hele min vinterform. Jeg skal bygge mine ben op igen og finde min rytme, siger han ifølge cyclingnews.com til den italienske avis La Gazzetta dello Sport.

Planen for 31-årige Sagan var oprindeligt at køre det argentinske løb Vuelta a San Juan i januar, men løbet blev aflyst på grund af pandemien.

I stedet havde han udset sig endagsløbene Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne som sine første løb i sæsonen, men på en træningslejr på Gran Canaria blev han testet positiv for coronavirus.

Der gik tæt på tre uger, før han blev testet negativ, og Sagan endte med at tilbringe mere end seks uger på den spanske ø.

Slovakken er nu i gang med sin sæsondebut i det italienske etapeløb.

- Det er vigtigt at være her, og jeg er ikke overrasket over, at der er meget snak om van Aert og van der Poel, når man tænker på, hvad de præsterer.

- Jeg må bare sætte min lid til, at jeg forbedrer mig en etape ad gangen, et skridt ad gangen uden at tænke for meget over det, siger Sagan til avisen.

/ritzau/