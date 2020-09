Da Magnus Cort under Tirreno-Adriatico mærkede symptomer, vidste han ikke, om det var løbssymptomer.

Den danske cykelrytter Magnus Cort (EF Education First) afleverede 13. september under etapeløbet Tirreno-Adriatico en coronatest, der viste sig at være positiv.

Til Bornholms Tidende fortæller Cort, at han ikke mærker det store til sygdommen ud over kriller i halsen. Han mærkede dog milde symptomer under det italienske løb.

»Jeg følte lidt småsymptomer under løbet, men det kan være ret svært at skille ad fra cykelløbssymptomer.«

»Når man kører så hårdt på etapen, så kan man godt føle sig lidt ør i hovedet og træt og have ondt alle mulige steder,« siger Cort.

Den positive coronatest betyder, at Cort ikke kan stille op i VM-linjeløbet 27. september.

»Jeg var ikke favorit, for vi skulle jo køre for Jakob (Fuglsang, red.), men derfor er det jo stadig altid stort at være til et VM, og formen er egentlig god, så det er jo ærgerligt,« siger han til Bornholms Tidende.

Cort, der spurtede sig til to tredjepladser i Tirreno-Adriatico, havde håbet på at skulle deltage i Giro d'Italia, men det anser han ikke længere for sandsynligt, da han nu skal holde 10 dages pause fra træningen.

I stedet kan Vuelta a Espana, der begynder 20. oktober, nu blive et mål, men det er ikke noget, han har talt med sit hold om.

/ritzau/