Michael Mørkøv har fået grønt lys til at deltage i søndagens parløb ved VM i banecykling.

Michael Mørkøv er lykkelig for, at han kan deltage i søndagens parløb ved VM i banecykling, efter at han har siddet i isolation på sit hotelværelse i Berlin.

Faktisk er perioden alene på værelset blot med til at motivere den danske cykelrytter endnu mere.

- Ambitionen er stadig guld, og nu er jeg måske endnu mere sulten, end da jeg kom hertil, siger Michael Mørkøv.

Den 34-årige rytter, der til daglig kører for Quick-Step, deltog tidligere på ugen i etapeløbet UAE Tour, der køres i De Forenede Arabiske Emirater.

Løbet blev afblæst før de sidste to etaper på grund af frygt for coronavirus på det hotel, hvor rytterne er samlet.

Alle ryttere, ansatte og løbsansvarlige blev testet for, om de var smittet med coronavirus.

Lørdag meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI) så, at de første 167 test fra løbet viste sig at være negative. Samtidig kom beskeden om, at Mørkøv fik grønt lys til at køre.

Mørkøv missede fredag en mindre træningssession i Velodrom i Berlin, hvor VM køres, men han har fået ekstra træningstid i arenaen lørdag.

- Heldigvis var dagen i går (fredag, red.) en planlagt hviledag. Egentlig var det okay at være bænket på værelset. Jeg har i hvert fald fået hvilet alt det, jeg skulle, og jeg har også haft ruller med til at træne på.

- Det er rigtig vigtigt, at det er lykkedes at blive lukket ud i dag, så jeg kan komme på banen inden verdensmesterskabet i morgen, siger Michael Mørkøv.

Mørkøv frygtede, at hans VM-deltagelse hang i en tynd tråd, men han takker UCI for, at det alligevel kan lade sig gøre.

- UCI er ikke altid den organisation, man har allermest lyst til at overlade sin skæbne til. Historisk set er man ofte kommet i klemme.

- Nu viser det sig heldigvis, at de lige præcis i den her sag lader til at være min redning, og derfor må jeg sige tusind tak til UCI for, at de har været voksne i denne sammenhæng, siger Mørkøv.

Mørkøv kører parløb med landsmanden Lasse Norman Hansen. Sammen vandt de to danskere guld i disciplinen ved EM i oktober sidste år.

/ritzau/